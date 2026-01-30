¿Va a salir este fin de semana? Estas son las zonas donde lloverá, según el Ideam Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En su más reciente pronóstico del tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en gran parte del país podrían presentarse cielos nublados acompañados de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Estas condiciones, señaló la entidad, se concentrarían principalmente en Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Meta, y podrían intensificarse hacia el domingo.

Para Bogotá, el Ideam indicó que se esperan lluvias ligeras a moderadas durante las tardes, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad, mientras que en las mañanas predominarán condiciones secas con intervalos soleados.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 30 de enero

De acuerdo con el Ideam, durante la tarde y la noche de este viernes se esperan precipitaciones sectorizadas, principalmente en las regiones Pacífica y Andina. En contraste, en otras zonas del país se prevé el predominio de tiempo seco, especialmente en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico, así como en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En la Orinoquía, la entidad señaló que persistirán condiciones secas, sobre todo en Casanare y Arauca. Por su parte, en la Amazonía se prevén lluvias durante la tarde, con una disminución hacia la noche en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

☔ Pronóstico del tiempo sábado 31 de enero

Para el sábado, el Ideam pronostica un incremento generalizado de las precipitaciones en el país, con excepción de la península de La Guajira y algunos sectores de Putumayo.

En regiones como Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, el sur de Bolívar y Vaupés se esperan lluvias moderadas a fuertes. En la Orinoquía, por su parte, el pronóstico indica un aumento sectorizado de las precipitaciones.

En cuanto a la Amazonía, se prevé una disminución de las lluvias en Putumayo y Caquetá, mientras que en Vaupés y Amazonas podría registrarse un incremento puntual de la precipitación. Finalmente, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse lloviznas ligeras a moderadas a lo largo del día, según el Ideam.

☔ Pronóstico del tiempo domingo 1° de febrero

El Ideam estima que este domingo continuarán las lluvias en el occidente, norte y centro del país, con un aumento significativo en Córdoba y Antioquia. En la Orinoquía, la entidad prevé una disminución de las precipitaciones, especialmente en Casanare, Arauca y el oriente de Vichada, mientras que en Meta podría registrarse un incremento de las lluvias.

Para la Amazonía, se espera una reducción en la intensidad de las precipitaciones, principalmente en Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico. En la región Insular, por último, se pronostica cielo parcialmente nublado, con la posible presencia de lluvias de baja a moderada intensidad.

