De acuerdo con Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), que pertenece a la Dimar, en estos próximos días habrá una “interacción de diferentes estructuras atmosféricas propias de la región y de la época” que generarán, posiblemente, lluvias varios días.

En la mañana de este sábado, 3 de octubre, la Dirección General Marítima (Dimar) publicó un comunicado en el que detalla cómo estará el tiempo en el Caribe, durante la semana de receso de los colegios, que se prolongará hasta el próximo domingo.

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¿Viaja la semana de receso escolar? En el Caribe se prevé lluvias varios días y mar de leva

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“Se prevé que en el litoral Caribe colombiano se presenten, durante los primeros días de la semana, lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en las zonas centro y sur, así como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, indica el CIOH.

Las precipitaciones pueden continuar a mediados de la semana en el Caribe, sobre todo en Cartagena, Coveñas, Turbo y el área insular.

Así mismo, hacia el final de la semana incrementarán las lluvias, dice el CIOH. Las ciudades en las que se espera un aumento son Cartagena, Coveñas, San Andrés y Providencia, Santa Marta y Turbo.

“Los acumulados previstos oscilarían entre 3 y 15 mm, con los valores más altos en sectores del Caribe suroccidental e insular”, se lee en el comunicado.

La Dimar también llama la atención sobre los vientos que se esperan en el Caribe colombiano, pues en algunos momentos podrían alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Esas condiciones generarán olas que pueden estar entre los 0.8 y 1.8 metros en aguas cercanas a las costas.

De hecho, es probable que haya mar de fondo (o mar de leva), que es como llaman a ese fenómeno en el que se produce un oleaje continuo y con mucha energía en la costa.

¿Por qué se generarán estas condiciones particulares?

De acuerdo con la Dimar, hay varias condiciones atmosféricas que confluyen para que esta semana de receso escolar haya lluvias.

“Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la actividad de la vaguada monzónica y la baja presión del Darién, sistemas que favorecerán el transporte de humedad y la convergencia de aire en niveles bajos sobre el suroccidente del mar Caribe y sectores del litoral”, señala.

A esto se suma “la presencia de la Oscilación Madden and Julian (MJO) en fase convectiva, aunque con gradiente débil, lo que contribuirá a mantener condiciones favorables para el desarrollo de la nubosidad y precipitaciones”.

De igual forma, es posible que en el inicio de la semana ingrese una onda tropical al mar caribe. Posteriormente, puede ingresar otra que se desplazará hacia el occidente.



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