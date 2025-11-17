5 novedades de la BYD Shark, primera pickup de la marca en Colombia

Combina un motor turbocargado de 1,5 litros con eficiencia térmica de hasta el 40 %. Foto: Cortesía BYD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Motor con eficiencia térmica

Combina un motor turbocargado de 1,5 litros con eficiencia térmica de hasta el 40 % —parte de un sistema híbrido enchufable de disposición longitudinal delantera, el primero desarrollado por BYD en el mundo— junto con motores eléctricos delantero y trasero que conforman un sistema AWD. Incorpora además la batería Blade LFP de 29,6 kWh y un sistema de frenado regenerativo (CRBS), todo esto soportado en un tren motriz DM-O (Dual Mode – Off Road), diseñado específicamente para aprovechar al máximo la tecnología híbrida enchufable DM de BYD. En conjunto, entrega 320 kW (429 HP) y 650 N·m (66,2 kgf·m) de torque, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos.

Autonomía y abastecimiento de energía

En modo totalmente eléctrico, alcanza una autonomía de 100 kilómetros gracias a una batería de 29,7 kWh, similar a la utilizada en el BYD Seagull. La autonomía combinada es de hasta 860 kilómetros. Además, el vehículo puede suministrar energía a dispositivos externos mediante tres tomas de 110 voltios ubicadas en el platón y una adicional en la cabina. El sistema de carga utiliza el estándar europeo COMBO 2. Los tiempos dependen de la potencia disponible: en carga AC nominal de 5,6 kW, el proceso toma alrededor de 5 horas y 45 minutos, mientras que en carga rápida DC de 40 kW se reduce a unos 50 minutos, tiempos que pueden variar según la infraestructura de carga del país. Además, es el primer híbrido enchufable de BYD en Colombia compatible con carga rápida en DC. Igualmente, integra la función VTOL, que permite utilizar la pickup como una fuente de energía portátil para alimentar distintos dispositivos, incluidos los equipos de uso en actividades de camping, facilitando así disfrutar de cualquier plan al aire libre sin preocupaciones.

Dimensiones, capacidades y arquitectura

Incorpora una estructura tipo escalera con tecnología Cell to Chassis (CTC), que integra la batería Blade directamente al chasis para, según BYD, mejorar la rigidez estructural, la resistencia a la torsión y el uso del espacio en comparación con las pickups convencionales. Gracias a su nueva plataforma con chasis independiente, y a una arquitectura que incorpora suspensión de doble horquilla independiente en ambos ejes, el modelo ofrece una experiencia inédita en conducción off-road, con niveles de confort comparables a los de un SUV. Sus medidas son 5.457 mm de largo, 1.971 mm de ancho y 1.925 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.260 mm, lo que la ubica dentro del segmento de pickups medianas. El platón ofrece 1,18 m³ de volumen, una capacidad útil de 835 kg y una capacidad de arrastre de hasta 2.500 kg con freno.

Filosofía Shark Hammer

El interior de la BYD SHARK adopta el concepto “Shark Hammer”, inspirado en la ingeniería naval y en la anatomía de un tiburón. Las salidas de aire remiten a branquias, el volante incorpora líneas que evocan la fuerza de sus dientes y la consola central recuerda el panel de mando de un buque. El resultado es un espacio que combina funcionalidad para actividades al aire libre con modernidad, elegancia y una apariencia robusta.

La calidad de los materiales y los acabados buscan aportar una sensación premium, quizá poco habitual en este segmento. El habitáculo mezcla tonos negros con costuras en naranja y asientos con un diseño tipo camuflaje militar perforado. En la segunda fila, el piso completamente plano y el respaldo con inclinación de 27° ofrecen un confort similar al de un SUV doble cabina. En cuanto a equipamiento, la BYD Shark incluye un amplio equipamiento de serie, entre el que destacan un panel de instrumentos LCD de 10,25′', una pantalla táctil de 12,8′' con rotación eléctrica, tres modos de manejo —Sport, Confort y ECO— y cuatro modos Off Road —lodo, arena, nieve y montaña—. Añade también tomacorriente AC de 110 V en el interior, cargador inalámbrico para celular, sistema de acceso NFC (con tarjeta vendida por separado) y el asistente de voz “Hi BYD”.

Colores y precio

La primera pick up de la marca estará disponible en cuatro colores: Blanco Pallas; Gris Verdoso; Gris Atlantis; Negro Obsidian, a un precio de $269.990.000.