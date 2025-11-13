5 novedades del nuevo Fiat 600 híbrido

Cuenta con un motor 1.2 Turbo que entrega una potencia máxima de 134 Hp. Foto: Cortesía

Desde su primer diseño en 1955, el Fiat 600 ha sido un claro protagonista de la firma italiana durante tantos años. Este 2025, y de antesala al Salón del Automóvil de Bogotá, la casa italiana presentó el Fiat 600 en su versión híbrida.

Motor turbo

Incorpora un motor 1.2 Turbo que desarrolla una potencia máxima de 134 Hp y 230 Nm, complementado con un sistema de hibridación ligera de 28 Hp alimentado por una batería de 48V. Este sistema contribuye a mejorar la eficiencia, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones. El motor eléctrico, silencioso y equipado con tecnología de frenado regenerativo, permite aceleraciones ágiles, arranques suaves y transiciones fluidas. Su transmisión automática de seis velocidades y los tres modos de manejo —Eco, Sport y Normal— se ajustan al estilo de conducción del usuario, ofreciendo una experiencia equilibrada entre dinamismo y eficiencia.

Fiat con ADAS

El modelo incorpora seis airbags, asistencia de arranque en pendientes, control de crucero adaptativo y cámara de reversa, junto con avanzados Sistemas de Ayuda a la Conducción (ADAS). Además, cuenta con control electrónico de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos, luces antiniebla delanteras y traseras, y anclajes ISOFIX para sillas infantiles, entre otras tecnologías que garantizan una protección integral para todos los ocupantes.

Un Fiat con personalidad

Fabricado en Polonia, este Fiat 600 híbrido presenta un panel frontal de diseño minimalista que destaca por sus líneas curvas y el uso equilibrado del color. Estas formas, que aportan amplitud y claridad al interior, se extienden hacia las puertas, donde se incluyen espacios prácticos para guardar objetos pequeños.

En el exterior, el vehículo muestra una silueta de un típico SUV, siendo más amplia y aerodinámica. Incorpora faros full LED de líneas suaves, luces traseras LED y una tercera luz de freno. Los espejos laterales en color negro (sin importar cuál sea el color), el frontal esculpido, la parrilla, los rines de aleación de 17” y el logotipo del modelo completan un conjunto que refuerza su carácter urbano.

Más prestaciones al habitáculo

Cuenta con una pantalla táctil de 10” con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, un tablero digital personalizable de 7” y un volante multifunción, ajustable en altura y profundidad, con levas de cambio y revestimiento en cuero ecológico, todo orientado, según la marca, a facilitar una “conducción práctica y cómoda”.

Estos elementos se integran en un panel frontal minimalista que resalta las líneas curvas y el uso del color, rasgos distintivos de los modelos más representativos de Fiat. El equipamiento se complementa con climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfono móvil y un sistema de sonido de seis altavoces.

Colores y precio especial

El nuevo Fiat 600 híbrido tendrá un precio especial en este Salón del Automóvil de $114.500.000 y estará disponible en seis colores: azul Ottanio, azul cielo, blanco, arena, rojo y naranja.