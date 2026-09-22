¿Cada cuánto se debe engrasar la cadena de una moto?

La frecuencia del mantenimiento depende del uso que tenga la moto y de los lugares por los que se conduzca, no es lo mismo una moto que se utiliza todos los días a otra que sale ocasionalmente. Foto: PORNSAWAN

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La cadena de una moto es la encargada de transmitir la fuerza del motor a la rueda trasera, y de su estado depende en buena parte qué tan suave responde la moto, qué tanto vibra y hasta cuánto dura el sistema de transmisión.

Según Andrés Restrepo, jefe de servicio postventa de AKT Motos, al momento de engrasar y limpiar la cadena de una moto, la rueda debe girarse lentamente y con mucho cuidado. “En ese recorrido se puede revisar la tensión de la cadena y es buen momento para observar si hay eslabones dañados, piezas faltantes, grietas o cualquier irregularidad que llame la atención. Si algo no cuadra, lo mejor es no improvisar y acudir a un centro de servicio”, explica Restrepo.

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Pasos para limpiar la cadena de una moto

Antes de aplicar el lubricante, Auteco recomienda limpiar la cadena para facilitar la adherencia del producto.

Este es el proceso:

Levante la moto: la rueda trasera debe quedar elevada para poder mover la cadena.

la rueda trasera debe quedar elevada para poder mover la cadena. Limpie la cadena: use un cepillo de cerdas duras y un desengrasante diseñado para cadenas de moto.

use un cepillo de cerdas duras y un desengrasante diseñado para cadenas de moto. Enjuague: retire la suciedad y los restos del producto de limpieza.

retire la suciedad y los restos del producto de limpieza. Seque: quite bien la humedad antes de lubricar la cadena para evitar que se oxide.

quite bien la humedad antes de lubricar la cadena para evitar que se oxide. Aplique el lubricante: utilice un producto para cadenas de moto y cubra de manera uniforme sus diferentes partes.

Por otro lado, Andrés Quiceno, director del taller especializado Racing Motorcycles, explica que existen diferentes tipos de lubricantes para la cadena de una moto.

Entre los recomendados por el experto están:

Lubricante seco (teflón o cerámico): no atrapa suciedad, recomendado para terrenos polvorientos.

no atrapa suciedad, recomendado para terrenos polvorientos. Aerosol: fácil de aplicar y protege contra la fricción y la corrosión.

fácil de aplicar y protege contra la fricción y la corrosión. Gel o pasta: mayor adherencia y durabilidad, ideal para condiciones extremas.

mayor adherencia y durabilidad, ideal para condiciones extremas. Aceite líquido: similar al de motor, se aplica con brocha o goteo, útil en motos de baja cilindrada.

Una cadena sucia, con poca lubricación o muy ajustada puede traer con el tiempo problemas a la moto. Foto: Pexels

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Cuándo y con qué frecuencia hacer mantenimiento

La frecuencia depende del uso que tenga la moto y de los lugares por los que se conduzca, no es lo mismo una moto que se utiliza todos los días a otra que sale ocasionalmente. A su turno, Restrepo señala que lo ideal es hacer mantenimiento después de un viaje largo, si ha circulado por caminos con mucho barro o cada 500 kilómetros aproximadamente.