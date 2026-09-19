¿Qué significa la señal de curva y contracurva en carretera y qué hacer al verla?

Esta es una señal preventiva que advierte a los conductores que se encontrarán con la presencia de dos curvas consecutivas en sentidos contrarios.

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¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la señal de curva y contracurva y qué debe hacer cuando la encuentra en carretera? Aunque las señales de tránsito hacen parte del paisaje habitual de calles y carreteras, no siempre es fácil recordar qué indica cada una.

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, esta es una señal preventiva que advierte a los conductores que se encontrarán con la presencia de dos curvas consecutivas en sentidos contrarios.

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El Manual de Señalización Vial de Colombia contempla diferentes señales para advertir este tipo de trazados. Entre ellas están la SP-05, curva y contracurva cerrada, primera a la izquierda, y la SP-06, curva y contracurva cerrada, primera a la derecha. También existen las señales SP-09 y SP-10, utilizadas para curvas y contracurvas pronunciadas.

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Una vez identificada la señal, Mahecha recomienda disminuir la velocidad antes de entrar a las curvas, mantenerse dentro del carril y aumentar la atención durante todo el recorrido. En estos casos es importante conservar una distancia con el vehículo que circula adelante y evitar adelantamientos, especialmente dentro de las curvas. "El conductor también debe estar preparado para encontrarse con vehículos que circulen en sentido contrario, ya que la curva puede limitar la visibilidad", destaca Mahecha.

¿La señal de curva y contracurva tiene multa?

La señal, por sí sola, no genera una multa simplemente por verla o pasar frente a ella. Sin embargo, ignorar las condiciones de seguridad del tramo sí puede llevar a una sanción. Según Mahecha, si el conductor supera el límite de velocidad establecido en la vía puede recibir la infracción C.29, que tiene un valor de COP 633.200 en 2026.

La sanción dependerá de la conducta que cometa el conductor en ese tramo de la vía. Foto: José Vargas - El Espectador - José Vargas - El Espectador

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¿Cómo tomar una curva correctamente?

El instructor Mahecha señala las siguientes recomendaciones para tomar una curva de forma segura:

Reduzca la velocidad antes de entrar a la curva: evite frenar bruscamente cuando ya se encuentre dentro de ella. Lo recomendable es llegar con una velocidad que permita mantener el control del vehículo.

Anticípese a lo que viene: observe con atención la señalización, el estado de la vía y las condiciones que puedan presentarse después de la curva.

Permanezca dentro de su carril: no invada el carril contrario para tomar la curva. La visibilidad puede estar limitada y podría encontrarse con otro vehículo.

No adelante en las curvas: especialmente cuando la visibilidad es reducida. Esta maniobra puede aumentar el riesgo de encontrarse de frente con un vehículo que circula en sentido contrario.

Evite movimientos bruscos: durante el giro, no realice frenadas ni aceleraciones repentinas. Mantenga una velocidad segura y constante y haga el giro de manera progresiva.

Sujete correctamente el volante: mantener las dos manos sobre el volante permite tener mayor control de la dirección y reaccionar ante una situación inesperada.

Tenga mayor precaución con lluvia o neblina: el piso húmedo y las condiciones de poca visibilidad pueden reducir la adherencia de las llantas y dificultar la conducción.

Conserve una distancia segura: deje suficiente espacio con el vehículo que va adelante para tener tiempo de reaccionar ante cualquier imprevisto.