¿Cómo funciona el retrovisor digital de un carro? Estas son sus ventajas y desventajas

Una de las principales ventajas de estos sistemas es que las cámaras pueden cubrir una mayor área de visión, especialmente en los llamados puntos ciegos o en aquellas zonas donde el espejo tradicional tiene limitaciones.

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Las cámaras y los sensores están cambiando la manera en que los conductores reciben información sobre lo que ocurre alrededor de sus vehículos. Estas nuevas tecnologías buscan ampliar el campo de visión y ayudar a identificar zonas que pueden quedar fuera del alcance de los espejos tradicionales.

Pero ¿cómo funcionan estos sistemas y qué ventajas ofrecen frente a los retrovisores tradicionales? El Espectador habló con expertos de Mercedes-Benz, Hyundai y Kia, quienes explican sus características, beneficios, limitaciones y la evolución que podrían tener estas tecnologías en los próximos años.

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¿Cómo funciona un retrovisor digital?

Fernando Muñoz, jefe de entrenamiento de Inchcape para Mercedes-Benz Colombia, explica que, a diferencia de un espejo retrovisor tradicional, que refleja directamente la imagen del entorno, los retrovisores digitales utilizan dos cámaras, una ubicada en cada lateral del vehículo, para generar una imagen del entorno y dos pantallas táctiles situadas en la parte interior de las puertas.

De esta manera, la persona que está manejando consulta en una pantalla lo que sucede detrás y a los lados del carro, en lugar de hacerlo directamente a través de un espejo. “Esto le permite tener una lectura mucho más clara del espacio que lo rodea, particularmente en maniobras de estacionamiento o en situaciones de conducción más complejas”, sostiene Muñoz.

La tecnología, sin embargo, no funciona de la misma manera en todos los vehículos. Dependiendo del fabricante y del sistema utilizado, las cámaras pueden incorporar diferentes funciones para mejorar la imagen y facilitar la conducción. Por ejemplo, según el portal especializado Car and Driver, algunos sistemas pueden advertir al conductor sobre la proximidad de otros vehículos antes de realizar un adelantamiento y detectar elementos que puedan influir en la seguridad.

Ventajas y desventajas de los retrovisores digitales

De acuerdo con Muñoz, de Mercedes-Benz Colombia, una de las principales ventajas de estos sistemas es que las cámaras pueden cubrir una mayor área de visión, especialmente en los llamados puntos ciegos o en aquellas zonas donde el espejo tradicional tiene limitaciones. Además, estos sistemas mejoran el antideslumbramiento y ofrecen una mejor visibilidad manejando de noche.

Estudios internacionales del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sobre sistemas de detección de punto ciego han encontrado una reducción aproximada del 14 % en las colisiones relacionadas con cambios de carril en vehículos que cuentan con estas tecnologías.

Sin embargo, también tienen algunas limitaciones. Julián Alvarado, jefe de producto y planeación de Hyundai, explica que, como cualquier sistema de visión, las cámaras pueden verse afectadas por condiciones como lluvia intensa, suciedad, humedad o reflejos. Por esta razón, es importante mantener las cámaras limpias para que puedan entregar correctamente la información al conductor.

Las cámaras y los sensores están cambiando la manera en que los conductores reciben información sobre lo que ocurre alrededor de sus vehículos. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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¿Hacia dónde avanza esta tecnología y qué nuevas funciones podrían incorporar las cámaras?

Sergio Valencia, gerente de producto de Kia Colombia, explica que la tendencia apunta hacia cámaras de mayor resolución, un mejor desempeño nocturno y una integración más avanzada entre cámaras, radares y sensores. "Esto permitirá reconocer vehículos, peatones, ciclistas y otros riesgos con mayor anticipación, incluso en condiciones de baja visibilidad", menciona.

Para Valencia, también habrá una mayor incorporación de funciones como la visualización aumentada, el monitoreo de la atención del conductor y la asistencia automatizada en maniobras complejas. “El objetivo es que el vehículo no solo muestre lo que sucede a su alrededor, sino que interprete esa información y ayude al conductor a tomar decisiones de forma más segura, cómoda y oportuna”, concluye el experto.