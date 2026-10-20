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Cinco autos históricos de McLaren salen a la venta: estos son los modelos

La colección reúne monoplazas vinculados con Ayrton Senna, Lewis Hamilton y Lando Norris, además de un vehículo que condujo Brad Pitt durante la preparación de su película Fórmula 1.

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Redacción Autos
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La venta estará a cargo del concesionario especializado en automóviles de colección Tom Hartley Jnr.

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McLaren puso a la venta cinco monoplazas de diferentes épocas de su historia en la Fórmula 1. Los vehículos están relacionados con pilotos como Ayrton Senna, Gerhard Berger, Jenson Button, Lewis Hamilton y Lando Norris, y representan más de tres décadas de evolución tecnológica y deportiva de la escudería británica.

La venta estará a cargo del concesionario especializado en automóviles de colección Tom Hartley Jnr. Aunque las estimaciones publicadas por Reuters no han anunciado precios oficiales, se estima que cada ejemplar podría costar entre cinco y diez millones de libras esterlinas.

“Estos autos fueron construidos para ser conducidos y para competir, y queremos verlos usados y disfrutados”, afirmó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, en un comunicado. Según el directivo, mantener los vehículos en circulación es una forma de preservar la historia de la marca.

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Los cinco monoplazas de McLaren que están a la venta

La colección incluye dos automóviles de 1991, uno de 2012 y dos de las temporadas 2021 y 2023.

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McLaren MP4/6A de 1991: este monoplaza fue conducido por el austriaco Gerhard Berger y probado por Ayrton Senna durante la temporada en la que el brasileño consiguió su tercer título mundial. Uno de sus resultados destacados fue el segundo lugar en el Gran Premio de San Marino de 1991, carrera en la que McLaren consiguió los dos primeros puestos.

El segundo automóvil de 1991 también fue utilizado por Berger y probado por Senna. Su resultado más destacado llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone, donde terminó en la segunda posición.

Cinco autos históricos de McLaren salen a la venta: estos son los modelos
Uno de sus resultados destacados fue el segundo lugar en el Gran Premio de San Marino de 1991, carrera en la que McLaren consiguió los dos primeros puestos.

McLaren MP4/27A de 2012: este vehículo pertenece a la generación de monoplazas con motores V8 atmosféricos, anterior a la llegada de los sistemas híbridos a la Fórmula 1 en 2014. Fue conducido por Jenson Button, campeón mundial en 2009, y probado por Lewis Hamilton, quien compartía equipo con el británico en 2012.

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Este vehículo pertenece a la generación de monoplazas con motores V8 atmosféricos.

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McLaren MCL35M de 2021: Lando Norris utilizó este monoplaza durante la temporada 2021, en la que consiguió podios en los grandes premios de Emilia-Romaña, Mónaco e Italia. En Monza, McLaren logró un doblete con Daniel Ricciardo en el primer lugar y Norris en el segundo. Estos resultados hicieron parte de una temporada destacada para el equipo británico.

Cinco autos históricos de McLaren salen a la venta: estos son los modelos
Lando Norris utilizó este monoplaza durante la temporada 2021, en la que consiguió podios en los grandes premios de Emilia-Romaña, Mónaco e Italia.
Foto: @estagiariodaf1

McLaren MCL37A de 2023: el vehículo más reciente de la colección fue conducido por Norris durante 2023. Ese año, el británico consiguió segundos puestos consecutivos en los grandes premios de Singapur y Japón. Después de la temporada, el monoplaza también fue probado por pilotos como Oscar Piastri y Mick Schumacher. Además, estuvo vinculado con la preparación de Brad Pitt para su papel protagónico en la película F1.

Por Redacción Autos

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