Nuevo carro volador Tesla Roadster: características y cuánto vale

La prueba se llevó a cabo en las instalaciones de SpaceX en McGregor, Texas, Estados Unidos. Foto: Tesla

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Tesla volvió a poner su deportivo eléctrico Roadster en el centro de la conversación con una demostración que incluyó maniobras en el aire. El vehículo, desarrollado con tecnología de SpaceX, mostró un sistema capaz de impulsarlo fuera del suelo y permitirle ejecutar movimientos que van más allá de los que se esperan de un carro convencional.

La prueba se llevó a cabo en las instalaciones de SpaceX en McGregor, Texas, Estados Unidos. Durante la exhibición, el automóvil recorrió una rampa curva, quedó momentáneamente invertido y después se elevó para realizar una maniobra antes de aterrizar sobre el asfalto.

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La demostración también puso sobre la mesa una pregunta: ¿qué tecnología necesita un carro para elevarse del suelo y qué tan cerca está de llegar al mercado? Tesla anunció tres versiones del Roadster, con diferencias en aceleración, equipamiento y capacidades. Sin embargo, varias de las cifras divulgadas por la compañía todavía deberán comprobarse en los modelos de producción.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

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Tres versiones y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de un segundo

El nuevo Roadster tendrá tres configuraciones: Performance, Thrust y Rocket. Cada una ofrecerá distintas prestaciones, con una propuesta que va desde un deportivo eléctrico de dos plazas hasta una variante equipada con tecnología para realizar maniobras aéreas. Según los datos anunciados por Tesla, la versión más potente podrá acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo.

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La configuración Performance promete alcanzar esa velocidad en menos de 1,6 segundos y tendrá espacio para dos ocupantes. La versión Thrust incorporará propulsores adicionales que, según el fabricante, permitirán reducir el tiempo a menos de 0,9 segundos. Por su parte, la Rocket será monoplaza y estará disponible por invitación. Esta última es la variante asociada con las maniobras aéreas presentadas por la compañía y, de acuerdo con la información suministrada, no podrá circular por carreteras en esa configuración.

Durante la exhibición, el automóvil recorrió una rampa curva, quedó momentáneamente invertido y después se elevó para realizar una maniobra antes de aterrizar sobre el asfalto. Foto: Tesla

En cuanto a las prestaciones generales, Tesla asegura que el deportivo podrá superar los 370 km/h de velocidad máxima, con una potencia anunciada de 1.600 caballos y una autonomía superior a los 480 kilómetros por carga.

Sobre el precio, la compañía habilitó reservas para las versiones Performance y Thrust, con depósitos anunciados de USD 50.000 y USD 250.000, respectivamente. Estos depósitos no corresponden necesariamente al precio total del vehículo, por lo que todavía falta conocer cuánto costará cada versión cuando llegue al mercado.

El nuevo Roadster tendrá tres configuraciones: Performance, Thrust y Rocket. Foto: Tesla

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¿Cuándo estará a la venta el nuevo Tesla Roadster?

Tesla tiene previsto iniciar la producción del Roadster en 2028, aunque el proyecto acumula varios aplazamientos. Cuando presentó inicialmente el deportivo, en 2017, la compañía contemplaba comenzar las entregas en 2020. Ese calendario no se cumplió y, desde entonces, el lanzamiento ha sido postergado.

Antes de su comercialización, el fabricante deberá precisar las características definitivas del vehículo, las condiciones de venta y los requisitos de homologación de las versiones que incorporan propulsores. La demostración de maniobras aéreas tampoco significa que estas funciones estén autorizadas para utilizarse en vías públicas.

El lanzamiento se plantea en un momento en el que Tesla también ha dirigido parte de sus esfuerzos hacia otros desarrollos tecnológicos. Entre ellos están Optimus, su proyecto de robots humanoides, y Cybercab, un robotaxi de dos plazas diseñado sin timón ni pedales convencionales.

La empresa, además, continúa trabajando en sus sistemas de conducción autónoma basados en inteligencia artificial. En este escenario, el Roadster representa una apuesta por ampliar los límites de sus vehículos eléctricos, aunque su llegada a producción y las prestaciones anunciadas dependerán de las especificaciones finales que confirme el fabricante.