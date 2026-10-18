¿Cuántos tipos de carros híbridos existen y cuáles son sus diferencias?

Además de las ventajas relacionadas con el consumo de combustible, los carros híbridos acceden a ciertos beneficios económicos en Colombia.

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Los carros híbridos se han convertido en una alternativa para quienes buscan reducir el consumo de combustible sin depender exclusivamente de un vehículo eléctrico. Sin embargo, no todos funcionan de la misma manera, unos utilizan un motor eléctrico pequeño como apoyo, otros se desplazan en determinadas condiciones sin encender el motor de combustión y algunos cuentan con baterías que se pueden recargar conectándolas a la red eléctrica.

En Colombia, la compra de este tipo de vehículos ha venido en aumento. Según el más reciente informe de registros de vehículos nuevos de Fenalco y la Andi, septiembre de 2026 marcó el mayor registro mensual de híbridos en el país, con 11.261 unidades matriculadas. Además, entre enero y septiembre de este año se han registrado 74.471 vehículos híbridos en Colombia.

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Tipos de carros híbridos Tres maneras de mezclar un motor de combustión con electricidad. Desplácese y mire qué cambia por dentro. Desplace para empezar Corte de un carro híbrido que muestra motor de combustión, motor eléctrico y batería MOTOR DE COMBUSTIÓN COMBUSTIÓN MOTOR ELÉCTRICO ELÉCTRICO SISTEMA ELÉCTRICO LIGERO ELÉCTRICO BATERÍA BATERÍA BATERÍA GRANDE TOMA DE CARGA CARGA PUNTO DE CARGA CARGADOR Motor de combustión Componentes eléctricos Estructura y batería Lo que tienen en común Un motor de combustión y algo de electricidad Aunque todos los carros híbridos combinan un motor de combustión con algún tipo de tecnología eléctrica, existen diferencias en su funcionamiento, la capacidad de sus baterías y la forma en que recuperan o reciben energía. Son tres tipos. Van de menos a más eléctrico. Tipo 1 de 3 Híbrido ligero o microhíbrido (MHEV) Un pequeño sistema eléctrico ayuda al motor de combustión durante el arranque y la aceleración. Recarga Automática, mediante recuperación de energía al frenar. Diferencia No puede circular únicamente con el motor eléctrico. Tipo 2 de 3 Híbrido convencional (HEV) Combina un motor de combustión y uno eléctrico, que funcionan por separado o juntos según las condiciones de conducción. Recarga Automática, sin necesidad de enchufarlo. Diferencia Puede circular en modo eléctrico durante trayectos cortos , según el modelo. Tipo 3 de 3 Híbrido enchufable (PHEV) Tiene una batería de mayor capacidad que permite recorrer distancias en modo completamente eléctrico. Recarga Se conecta a una toma o estación de carga compatible. Diferencia Puede recorrer aproximadamente entre 30 y 80 km en modo eléctrico, según el modelo y las condiciones de uso. ¿Cuánto andan solo con electricidad? Toque un tipo para volver a su explicación. MHEV No circula solo en eléctrico HEV Trayectos cortos, según el modelo PHEV Aproximadamente entre 30 y 80 km 0 20 40 60 80 100 km Infografía: El Espectador. Esquema ilustrativo de un corte. Las cifras de autonomía son aproximadas y dependen del modelo y las condiciones de uso.

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¿Qué incentivos tienen los carros híbridos en Colombia?

Además de las ventajas relacionadas con el consumo de combustible, los carros híbridos acceden a ciertos beneficios económicos en Colombia. Entre ellos se encuentran una tarifa del IVA del 5 % para los vehículos que cumplen las condiciones establecidas en la normativa y la posibilidad de aplicar una deducción de hasta el 50 % de la inversión en la declaración de renta, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.