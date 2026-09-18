¿Cuál es la diferencia entre bar y psi en la presión de llantas y cómo hacer la conversión?

Para los conductores que necesitan hacer la conversión, por ejemplo, cuando viajan o utilizan un inflador que muestra una unidad diferente a la indicada por el fabricante, existen algunas fórmulas. Foto: Cortesía Pirelli

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Mantener la presión correcta en las llantas del vehículo es una de las tareas más importantes para garantizar la seguridad en la vía. Sin embargo, muchos conductores se confunden cuando ven que algunos modelos indican la presión en PSI y otros en bar. ¿Qué significan estas unidades? ¿Por qué existen dos sistemas diferentes? ¿Cuál es la forma correcta de convertir entre ellas? Quédese y acá le contamos todo lo que debe saber al respecto.

De acuerdo con Carlos Cruz, gerente comercial de Hankook Tire Colombia, el PSI es una unidad que indica cuánta presión ejerce el aire dentro de la llanta. Su nombre viene del inglés pounds per square inch, que significa libras por pulgada cuadrada. El bar, por su parte, también sirve para medir la presión, pero utiliza una escala diferente. Por eso, aunque las cifras sean distintas, ambas unidades están indicando la cantidad de presión que tiene la llanta.

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"La principal diferencia es que una es imperial y otra es métrica, pero ambas son igualmente precisas y válidas. No hay una unidad superior a la otra", señala Cruz.

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¿Por qué algunos vehículos usan PSI y otros bar?

La unidad utilizada para expresar la presión de las llantas depende, entre otros factores, del país en el que se comercializa el vehículo y del sistema de medición predominante. Según Cruz, los vehículos vendidos en Estados Unidos y algunos mercados anglosajones suelen indicar la presión en PSI, mientras que en Europa, Asia y la mayoría de los países del mundo es habitual encontrar las recomendaciones expresadas en bar o kPa.

Más allá de la unidad utilizada, lo importante es conocer cuál es la presión recomendada para cada vehículo. "Esta información se encuentra normalmente en una etiqueta ubicada en el umbral o marco de la puerta del conductor, aunque también puede estar dentro de la tapa del tanque de combustible o en el manual del propietario", destaca Cruz.

¿Cómo convertir de bar a PSI y de PSI a bar?

Para los conductores que necesitan hacer la conversión cuando viajan o utilizan un inflador que muestra una unidad diferente a la indicada por el fabricante, existen algunas fórmulas.

Conversión Fórmula De bar a PSI PSI = bar × 14,5033 De PSI a bar bar = PSI × 0,06895 De PSI a bar bar = PSI ÷ 14,5033

Por ejemplo, si el fabricante recomienda una presión de 2,2 bar, se puede convertir a PSI de la siguiente manera:

2,2 × 14,5033 = 31,9 PSI

En este caso, la cifra puede aproximarse a 32 PSI.

Si ocurre lo contrario y el inflador muestra 35 PSI, la conversión sería:

35 × 0,06895 = 2,41 bar

Por lo tanto, 35 PSI equivalen aproximadamente a 2,4 bar.

Estas conversiones permiten interpretar la misma presión en diferentes unidades, pero no modifican la recomendación del fabricante. Si el vehículo indica 2,2 bar, por ejemplo, inflar a 32 PSI representa prácticamente el mismo valor.

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Recomendaciones de seguridad al revisar la presión de las llantas

Para evitar problemas y mantener las llantas en buenas condiciones, Hankook recomienda tener en cuenta estas medidas: