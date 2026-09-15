¿Por qué se baja la presión de las llantas cuando hace frío? Esta es la razón

La banda de rodamiento constituye la parte externa del neumático que está en contacto directo con el asfalto. Foto: Cortesía Goodyear

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Revisar las llantas es una tarea a la que muchos conductores le prestan atención cuando notan algo extraño. Pero ¿qué pasa cuando la presión se nota más baja de lo normal, aunque la llanta no esté pinchada? La temperatura puede explicar parte de lo que está ocurriendo.

De acuerdo con Hankook, fabricante de llantas, cuando baja la temperatura, el aire que está dentro de la llanta se contrae y ejerce menos presión sobre sus paredes internas. Por eso, una llanta que estaba correctamente inflada en un ambiente más cálido puede registrar una lectura inferior después de permanecer varias horas expuesta al frío.

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Según la guía de mantenimiento de Hankook, las llantas pueden perder hasta 1 psi al mes por varias causas, incluso cuando no existe un daño visible. Por eso, la compañía recomienda comprobar la presión al menos una vez al mes y hacerlo también antes de realizar un viaje largo.

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¿Cuál es la presión correcta de las llantas?

Carlos Cruz, gerente comercial de Hankook, señala que cuando la presión es inferior a la recomendada, aumenta la superficie de contacto entre la llanta y el piso. Para el experto, esto puede provocar un desgaste excesivo en los extremos de la banda de rodamiento y generar un deterioro irregular. El especialista señala que una presión 20 % por debajo de la recomendada puede reducir la vida útil de una llanta hasta en un 30 %.

Además, una llanta con poca presión aumenta la resistencia al rodamiento, por lo que el motor necesita realizar un mayor esfuerzo. Esto puede traducirse en un incremento en el consumo de combustible, que puede llegar hasta un 10 %, según el experto.

Por su parte, tener más aire del recomendado tampoco significa que las llantas estarán en mejores condiciones. Una presión excesivamente alta disminuye el área de contacto del neumático con el piso y puede afectar la tracción. De acuerdo con la información proporcionada por Cruz, se estima que hasta un 15 % de los accidentes mortales pueden estar relacionados con una presión incorrecta de las llantas.

De acuerdo con Michelin, la presión recomendada depende de cada vehículo y del desarrollo de la llanta, por lo que es necesario consultar el valor indicado por el fabricante para cada modelo. Generalmente, esta información se encuentra en el manual del vehículo o en las etiquetas ubicadas en lugares como la puerta del conductor o la tapa de acceso al tanque de combustible.

A su turno, Cruz señala que esto es importante porque la presión máxima que aparece en el costado de la llanta no es necesariamente la presión que debe utilizar el vehículo. Esa cifra corresponde al límite máximo de inflado de la llanta, mientras que la recomendación para el automóvil depende de su modelo, peso y características.

Las llantas pueden perder hasta 1 psi al mes por varias causas, incluso cuando no existe un daño visible. Foto: Cortesía BFGoodrich

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¿Cómo se deben revisar las llantas?

Para comprobarlas correctamente, se recomienda: