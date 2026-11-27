La resolución del Ministerio de Transporte emitida en 2020 fue la que definió las reglas específicas para el uso del casco y estableció estándares precisos para los accesorios y elementos. Foto: freepik

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Si usted es motociclista, sabe que el casco no es solo un accesorio, sino la principal herramienta de seguridad. Después de muchos viajes, el casco acumula sudor, polvo, grasa, contaminación y malos olores. Pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo limpiarlo correctamente por dentro y por fuera?

De acuerdo con Auteco, un casco limpio no solo mejora la comodidad y el olor, sino que también garantiza que todos los sensores, visores y sistemas del casco funcionen correctamente. Además, un casco bien cuidado prolonga su vida útil y mantiene sus propiedades de seguridad, asegurando que esté protegido en el viaje. "El cuidado del casco es tan importante como mantener el motor, frenos o llantas de la moto", señalan los expertos de la compañía.

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¿Cómo limpiar el interior del casco paso a paso?

La empresa aseguradora Mapfre explica que para limpiar el interior del casco es importante prestar atención a las almohadillas y demás piezas que están en contacto directo con la cabeza. Antes de comenzar, revise las indicaciones del fabricante para saber cuáles elementos se pueden retirar y cómo deben lavarse.

Estos son los pasos que recomiendan tener en cuenta:

Retire el acolchado interior: la mayoría de los cascos cuentan con almohadillas desmontables. Extráigalas cuidadosamente para poder limpiarlas por separado.

Lave el acolchado a mano o en lavadora: si el fabricante lo permite, puede lavar las almohadillas en la lavadora con agua fría y un ciclo delicado. Si prefiere hacerlo a mano, utilice agua templada y jabón neutro. Evite los productos agresivos y los suavizantes.

Deje secar al aire libre: coloque las piezas sobre una superficie limpia y ventilada hasta que estén completamente secas. No utilice secadoras ni las exponga a fuentes de calor directo.

Limpie la calota interior: con un paño húmedo y un poco de jabón neutro, retire la suciedad de las zonas de la parte interna del casco donde no hay piezas desmontables. Hágalo con movimientos suaves y evite empapar el material.

Vuelva a colocar el acolchado: cuando todas las piezas estén completamente secas, instálelas de nuevo y compruebe que queden bien fijadas.

Antes de comenzar, revise las indicaciones del fabricante para saber cuáles elementos se pueden retirar y cómo deben lavarse. Foto: Mapfre

¿Y cómo se limpia la visera del casco?

La visera también es importante limpiar, pues de su estado depende que el motociclista tenga una buena visibilidad cuando maneja. Los expertos de Mapfre señalan que, para limpiarla, lo primero es retirarla del casco, siempre que el modelo lo permita, y colocarla sobre una toalla limpia.

Después, humedezca la superficie con agua tibia para ablandar los restos de polvo o mugre. Aplique un limpiador específico para viseras o un poco de jabón neutro y pase suavemente un paño de microfibra para retirar la suciedad sin rayarla. Para finalizar, séquela con otro paño limpio y vuelva a instalarla, verificando que quede bien ajustada.

Desde Mapfre señalan que la frecuencia de limpieza depende del uso que se le dé al casco, es decir, si conduce a diario o suda mucho, lo recomendable es limpiar el interior cada uno o dos meses. La visera, por su parte, necesita una limpieza más frecuente, sobre todo si tuvo un viaje largo o recorrió por zonas con mucho polvo.

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Errores que acortan la vida del casco

Según recomendaciones de Mthelmets, empresa especializada en cascos para motos, estos son algunos errores que debe evitar:

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