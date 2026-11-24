El sistema de inyección tiene un papel importante en este proceso, se encarga de suministrar al motor la cantidad adecuada de combustible

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Cuando un carro se siente pesado al acelerar o demora en ganar velocidad, es importante ver lo que está pasando con sus sistemas de funcionamiento. Desde la entrada de aire y el suministro de combustible hasta la combustión y la transmisión, varios componentes intervienen en la potencia que necesita el motor para mover el carro.

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Razones por las que el carro pierde fuerza al acelerar

De acuerdo con Autolab, red de talleres mecánicos multimarca, algunas fallas en los componentes del motor y sus sistemas relacionados afectan la potencia y la respuesta del vehículo.

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Las causas más comunes son:

Filtro de aire sucio: la acumulación de suciedad dificulta la entrada de aire al motor, lo que altera el proceso de combustión y reduce su potencia.

Problemas en el sistema de combustible: una bomba defectuosa o un filtro obstruido impiden que llegue suficiente combustible al motor. Esto afecta su funcionamiento y dificulta la aceleración.

Problemas en el sistema de escape: un convertidor catalítico obstruido o una restricción en el escape dificultan la salida de los gases. Como consecuencia, el motor pierde capacidad para generar fuerza.

Bujías o cables de bujías desgastados: las bujías y sus cables son fundamentales para el encendido del motor. Si están dañados, pueden provocar fallas en la combustión y hacer que el carro pierda potencia.

Problemas en la transmisión: un filtro obstruido o un nivel bajo de líquido de transmisión dificultan los cambios de marcha, lo que afecta la respuesta del vehículo y su capacidad para ganar velocidad.

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¿El aire acondicionado hace que el carro pierda fuerza?

En los carros con motores de combustión el compresor del aire acondicionado utiliza parte de la energía del motor para funcionar. Foto: Freepik

Sí. Según explica Sergio Valencia, gerente de Producto de Kia Colombia, en los carros con motores de combustión el compresor del aire acondicionado utiliza parte de la energía del motor para funcionar. Por eso, al encenderlo, el vehículo debe hacer un esfuerzo adicional que puede sentirse al arrancar o acelerar a bajas revoluciones.

Esta sensación se hace más evidente en carros de menor cilindrada, sobre todo cuando arrancan en una pendiente o el carro lleva más peso. Sin embargo, en los vehículos más modernos los sistemas electrónicos están diseñados para compensar esa demanda y mantener un funcionamiento estable.

Hablando de los carros híbridos y eléctricos, el funcionamiento es diferente, ya que el aire acondicionado utiliza energía eléctrica de la batería. "Esto no genera necesariamente la misma pérdida de fuerza, pero sí puede reducir la autonomía del vehículo", concluye Valencia.