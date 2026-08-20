¿Cómo recuperar su carro de los patios de forma virtual? Pasos para hacer el trámite

Este sistema cuenta con validación biométrica facial, mediante la cual se verifica la identidad del propietario con bases oficiales como el Runt y la Registraduría. Foto: Portafolio

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Si su carro fue inmovilizado y terminó en los patios, hacer el trámite para recuperarlo ya no implica necesariamente desplazarse desde el comienzo a una oficina, también se puede hacer desde un celular o computador.

Una de las ventajas del sistema es que incluye validación biométrica facial, mediante la cual se verifica la identidad del propietario con bases oficiales como el Runt y la Registraduría.

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Paso a paso para hacer el trámite

Agende la cita virtual llamando a la línea (601) 364 9400, opción 2, o ingresando a www.movilidadbogota.gov.co y seleccionando el botón “Agendamiento de citas”. Recibirá en el correo electrónico la fecha y hora de la cita para realizar el trámite virtual, junto con los enlaces de conexión y de validación facial. Conéctese a la cita en la fecha y hora indicadas. Ahí se realizará la validación de identidad y la revisión de los documentos. Realice el pago de los servicios de patio y grúa a través de PSE. Retire el vehículo en el patio correspondiente, una vez se haya confirmado el pago.

“El agendamiento de los trámites y servicios es gratuito y no requiere intermediarios. Además, los documentos solicitados dependen de la infracción por la que fue inmovilizado el vehículo y serán indicados antes de la cita virtual”, señaló la entidad.

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¿Cuánto cuesta sacar un carro de los patios?

El valor que debe pagar el propietario depende principalmente del tipo de vehículo y del número de días que permanezca inmovilizado.

Por ejemplo, el servicio de parqueadero durante el primer día puede costar alrededor de COP 167.600 para carros livianos, cerca de COP 54.300 para motos y hasta COP 465.200 para vehículos pesados.

Las tarifas varían a medida que pasan los días, aunque pueden disminuir después del tercer día y presentar una reducción importante después del día 31. Sin embargo, el costo acumulado puede aumentar considerablemente si el vehículo permanece durante mucho tiempo en los patios.

A esto se suma el servicio de grúa, cuyo valor depende también del tipo de vehículo y puede estar entre COP 70.100 y COP 601.200.