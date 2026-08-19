¿Qué significa la señal amarilla con una cruz negra en medio y qué hacer al verla?

Esta señal se identifica como la SP-11. Foto: El Espectador

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¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la señal amarilla con una cruz negra en el centro? Es una de las señales preventivas que se encuentran en calles y carreteras y, aunque su diseño da una pista sobre lo que anuncia, conocer su significado es necesario para saber cómo actuar antes de llegar al punto que está señalizando.

Según Javier Mahecha, instructor de la academia de conducción ACAR, esta señal se identifica como la SP-11 y advierte al conductor que se aproxima a un cruce o intersección con otra vía. “Estas señales tienen como propósito alertar sobre posibles riesgos para que los conductores puedan anticiparse y tomar las medidas necesarias”, señala.

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¿Qué debe hacer un conductor al encontrar esta señal?

Para Mahecha, la principal recomendación es reducir la velocidad y aumentar la atención antes de llegar al cruce. No se trata solo de reconocer la señal, sino de anticiparse a las situaciones que pueden presentarse en la intersección.

Estas son algunas de las precauciones que debe tener en cuenta:

Reducir la velocidad y mantener una conducción preventiva.

Observar hacia ambos lados antes de llegar a la intersección.

Estar atento a la presencia de carros, motocicletas, bicicletas y peatones.

Respetar la prelación que corresponda según la señalización y las condiciones de la intersección.

Evitar adelantamientos o maniobras peligrosas cerca del cruce.

Si va a girar, señalizar con anticipación y comprobar que puede realizar la maniobra de manera segura.

Además, el experto recuerda que el artículo 74 del Código Nacional de Tránsito establece la obligación de reducir la velocidad a 30 km/h en proximidad a las intersecciones, entre otras situaciones de riesgo.

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¿Quién tiene la prioridad en la intersección?

La señal amarilla con la cruz negra no establece por sí sola quién tiene la prelación. Para determinar qué vehículo puede avanzar primero, el conductor debe observar si existe un semáforo, una señal de Pare, Ceda el paso u otra señalización que regule la intersección.

Por su parte, el artículo 70 del Código Nacional de Tránsito establece que, en las intersecciones donde no hay señalización —excepto en las glorietas—, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.

Por ejemplo, si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un cruce sin señales, cada conductor debe ceder el paso al vehículo que se aproxima por su derecha.