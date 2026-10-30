La presencia de agua, sedimentos u otras sustancias puede afectar el rendimiento del vehículo y dañar algunos de sus componentes. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Cómo saber si la gasolina de su carro está contaminada y qué debe hacer? David Vásquez Herrera Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Una falla al encender el motor o una pérdida repentina de potencia pueden ser señales de alerta. Aunque estos síntomas también están relacionados con problemas mecánicos, si aparecen después de tanquear, es mejor revisar qué está pasando con el combustible.

Consultamos a expertos de Terpel, quienes explican que la calidad de la gasolina es fundamental para el funcionamiento del motor. Sin embargo, la presencia de agua, sedimentos u otras sustancias puede afectar el rendimiento del vehículo y dañar algunos de sus componentes. “Algunas señales de alerta son las dificultades para encender el carro, los tirones durante la conducción, la pérdida de potencia al acelerar, las fallas en la combustión y los apagados inesperados”, señalan los especialistas.

Por eso, es importante prestar atención al momento en que comienzan las fallas. Si el vehículo funcionaba con normalidad y los problemas aparecieron después de cargar combustible, podría existir una relación con la gasolina suministrada. No obstante, estos síntomas no confirman por sí solos que esté contaminada, ya que también pueden tener un origen mecánico o electrónico.

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¿Qué hacer si sospecha que tanqueó gasolina contaminada?

Si el carro presenta fallas graves después de tanquear, lo más prudente es evitar seguir conduciendo. Según los expertos de Terpel, una pérdida importante de potencia o los apagados inesperados son motivos para detenerse en un lugar seguro y solicitar asistencia.

"Es importante conservar el comprobante de compra y registrar la fecha y el lugar donde se abasteció el vehículo. A anotar cuándo comenzaron los síntomas ayuda a establecer si existe una relación entre el tanqueo y las fallas", sostienen.

El siguiente paso es acudir a un taller especializado para identificar el origen del problema. Según el diagnóstico, podría ser necesario revisar los filtros, los inyectores y la bomba de combustible, o realizar una limpieza o un drenaje del sistema.

Si el carro presenta fallas graves después de abastecerse, lo más prudente es evitar seguir conduciendo.

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Diez consejos para ahorrar gasolina y aprovechar cada tanqueada

El consumo de gasolina también depende de los hábitos de conducción y del mantenimiento del vehículo. Desde Vardí Autos Usados comparten algunas recomendaciones para aprovechar mejor cada tanqueada.

1. Evite conducir con el tanque casi vacío: procure no esperar hasta el último momento para abastecerse y siga las recomendaciones del fabricante.

2. Planee sus recorridos: evitar los trancones y los desplazamientos innecesarios puede ayudar a reducir el consumo de gasolina.

3. Realice los mantenimientos preventivos: un motor en buenas condiciones contribuye a un consumo eficiente y ayuda a detectar fallas a tiempo.

4. Conduzca de manera constante: evite las aceleraciones bruscas y los frenazos innecesarios, que pueden aumentar el gasto de combustible.

5. Revise la presión de las llantas: mantenerlas en los niveles recomendados por el fabricante ayuda a evitar un consumo adicional.

6. Retire el peso innecesario: llevar objetos que no necesita puede aumentar el esfuerzo del motor y el consumo de gasolina.

7. Evite dejar el motor encendido sin necesidad: mantenerlo en marcha mientras el vehículo está detenido consume combustible.

8. Use el aire acondicionado con criterio: su funcionamiento puede aumentar el consumo, dependiendo de las condiciones de conducción y del vehículo.

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9. Tenga en cuenta el tipo de motor: la cilindrada, la tecnología del vehículo y las condiciones de uso influyen en la cantidad de combustible que consume.

10. Utilice la gasolina recomendada por el fabricante: consulte el manual del vehículo para saber qué combustible debe utilizar y evite mezclas que no estén contempladas en sus especificaciones.