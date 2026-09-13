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¿Por qué mueren tantos colombianos en las carreteras? Estas son las principales causas

El exceso de velocidad, la falta de formación, las maniobras peligrosas, las fallas mecánicas y los problemas de infraestructura hacen parte de una problemática que las campañas de seguridad vial llevan décadas intentando reducir.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
13 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
las muertes en el tránsito pueden estar relacionadas principalmente con tres factores: el comportamiento humano, las condiciones del vehículo y la infraestructura.
Las muertes en el tránsito pueden estar relacionadas principalmente con tres factores: el comportamiento humano, las condiciones del vehículo y la infraestructura.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los siniestros viales siguen siendo una de las principales preocupaciones en las vías del país. Cada año, miles de personas pierden la vida en hechos que involucran a conductores, motociclistas, peatones y otros actores viales.

Según cifras de la Policía Nacional, más de 4.000 personas han perdido la vida en las vías en lo corrido de 2026. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reporta 3.019 fallecidos hasta abril de este año, 490 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.529 muertes.

Pero ¿qué hay detrás…

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones. davas_fc dvasquez@elespectador.com

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