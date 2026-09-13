¿Por qué mueren tantos colombianos en las carreteras? Estas son las principales causas

Según cifras de la Policía Nacional, más de 4.000 personas han perdido la vida en las vías en lo corrido de 2026. Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reporta 3.019 fallecidos hasta abril de este año, 490 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.529 muertes.

Los siniestros viales siguen siendo una de las principales preocupaciones en las vías del país. Cada año, miles de personas pierden la vida en hechos que involucran a conductores, motociclistas, peatones y otros actores viales.

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Pero ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Por qué, pese a los controles y las campañas de seguridad vial, los siniestros siguen cobrando tantas vidas?

Para Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, la respuesta no está en una sola causa. Desde la perspectiva de la llamada Visión Cero, explica, las muertes en el tránsito pueden estar relacionadas principalmente con tres factores: el comportamiento humano, las condiciones del vehículo y la infraestructura.

El primero incluye situaciones como la falta de experiencia o pericia, la falta de atención, el cansancio y los microsueños. El segundo está relacionado con problemas mecánicos, como fallas en los frenos o el motor. El tercero comprende aspectos de la vía, entre ellos el mal estado de la infraestructura, la falta de señalización o una demarcación deficiente.

Para Nieto, cualquiera de estos tres factores puede ser mitigado si las señales de riesgo se identifican antes de que ocurra un siniestro.

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La velocidad también pesa

Cuando se habla de seguridad vial, la velocidad aparece como un factor transversal. Nieto explica que existe una percepción equivocada sobre la capacidad de un vehículo para detenerse. El tiempo y la distancia que necesita un automotor para quedar completamente detenido dependen de factores como la velocidad, el peso, la carga, las condiciones de la vía y el estado del vehículo.

En el caso de las motos, Iván García, director ejecutivo de la Cámara de Motocicletas de la Andi, señala que el exceso de velocidad, el incumplimiento de las señales de tránsito y las maniobras peligrosas están entre las conductas asociadas a los siniestros que involucran a motociclistas.

Las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial citadas por el directivo muestran que más del 42 % de los motociclistas supera la velocidad máxima establecida en los corredores viales. Cerca del 60 % no realiza una detención completa ante una señal de Pare y alrededor del 12 % realiza maniobras peligrosas.

A esto se suma, según García, la formación de quienes conducen estos vehículos. Considera que una parte importante de los motociclistas no ha recibido una preparación suficiente y especializada en aspectos como percepción y gestión del riesgo, técnicas de frenado, anticipación y toma de decisiones.

¿Por qué las motos tienen tanto peso en las muertes?

El dato tiene que ver, en parte, con la exposición. De acuerdo con García, actualmente hay alrededor de 14 millones de motocicletas registradas en Colombia y millones de personas utilizan este vehículo todos los días para trabajar, estudiar o movilizarse.

Esto también significa una mayor presencia de motociclistas en las vías. Pero, además, está la vulnerabilidad propia de la motocicleta. “Los motociclistas no cuentan con una estructura que los proteja directamente en caso de un impacto, por lo que las consecuencias pueden ser más graves cuando ocurre un siniestro”, sostiene García.

Nieto también pone la situación en perspectiva a partir de la evolución de las cifras. Según explica, mientras en los años 90 el pico máximo de muertes por día en hechos de accidentalidad o fatalidades de tránsito llegaba a 10, para los años 2000 la cifra subió a 18. Hoy, señala, un promedio de 26 personas pierde la vida cada día en las vías o carreteras del país. Para el experto, este dato debe cruzarse con el aumento de los actores viales que no cuentan con un chasis de soporte.

A su turno, el representante de la industria señala que la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes se ha mantenido alrededor de 10 durante los últimos tres años. En su lectura, este dato debe ponerse en relación con el crecimiento del parque de motocicletas y con la cantidad de personas que utilizan este vehículo. “Que cerca del 60 % de las víctimas mortales sean motociclistas significa que tenemos que hacer de su seguridad una prioridad de la política pública de seguridad vial”, enfatiza.

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En últimas, para García, la discusión no pasa por señalar a la motocicleta como responsable de las muertes, sino por entender por qué quienes utilizan este medio de transporte están concentrando una parte tan importante de las víctimas. “Exceso de velocidad, maniobras riesgosas, deficiencias en la formación, percepción del riesgo, uso inadecuado de elementos de protección, infraestructura y controles hacen parte de una problemática que requiere acciones simultáneas”.

Cuando las campañas son contundentes y están focalizadas en el actor vial, las horas y los puntos donde se necesita intervenir, pueden generar reducciones de entre 20 % y 60 %, dependiendo de las condiciones de la intervención.

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Campañas que buscan cambiar comportamientos

Frente a este panorama, las campañas de seguridad vial buscan cambiar algunas de las conductas que pueden terminar en un siniestro. Sin embargo, para Nieto, una campaña efectiva no puede quedarse únicamente en una valla, un aviso o un mensaje publicitario.

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El experto identifica cinco componentes que deberían estar presentes: información, comunicación, prevención y controles jurídicos, sanción, y evaluación y seguimiento. Según Nieto, muchas de las campañas recientes se han concentrado principalmente en el componente comunicativo, sin integrar los cinco elementos.

De acuerdo con publicaciones de la ANSV citadas por el experto, cuando las campañas son contundentes y están focalizadas en el actor vial, las horas y los puntos donde se necesita intervenir, pueden generar reducciones de entre 20 % y 60 %, dependiendo de las condiciones de la intervención.

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Uno de los ejemplos que menciona Nieto es el de las Estrellas Negras, campaña lanzada en Colombia en 2003 durante la alcaldía de Antanas Mockus. La idea era que las estrellas negras representaran una muerte ocurrida en el lugar donde estaban pintadas. De esta manera, el mensaje no se limitaba a informar sobre seguridad vial, también buscaba hacer visible la consecuencia de un siniestro en el mismo espacio donde había ocurrido.

Para Nieto, esa fue una de las razones por las que la campaña tuvo un impacto particular. “La estrella representaba literalmente una muerte que había ocurrido en ese espacio”, explica.

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Pero el experto considera que su alcance no estuvo únicamente en el símbolo, según señala, las estrellas estuvieron acompañadas de operativos y controles, lo que permitió articular el mensaje pedagógico con acciones concretas en las vías.