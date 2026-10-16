Revise si las bombillas están desgastadas, dañadas o instaladas incorrectamente, ya que estas condiciones también pueden provocar fallas de iluminación.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Por qué las luces del carro pierden intensidad o parpadean? Redacción Autos Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Encontrarse con que las luces del carro pierden intensidad o parpadean puede generar dudas. En algunos casos, se trata de un problema puntual en una bombilla, pero también puede ser una señal de que el sistema eléctrico no está suministrando energía de manera adecuada.

De acuerdo con Electromecánica Araujo, la batería es uno de los primeros componentes que conviene revisar. Si está descargada, deteriorada o cerca del final de su vida útil, puede presentar dificultades para suministrar la energía que necesitan los sistemas eléctricos del vehículo.

Publicidad

Otra posible causa es el alternador, encargado de generar electricidad mientras el motor está prendido y mantener la batería cargada. Según la información técnica de Hella, especialista en componentes y sistemas de iluminación automotriz, las fallas en este componente o en su regulador pueden afectar el funcionamiento del sistema de carga y provocar variaciones en la intensidad de las luces.

Por su parte, South Pointe Honda, concesionario de vehículos de esta marca, señala que también es necesario tener en cuenta las conexiones eléctricas flojas o corroídas. El desgaste, la humedad o un contacto deficiente pueden interrumpir el paso de la corriente hacia las luces y ocasionar parpadeos. Por esta razón, es importante revisar los terminales y los cables para determinar si alguno está afectando el suministro eléctrico.

Le puede interesar

Por último, revise si las bombillas están desgastadas, dañadas o instaladas incorrectamente, ya que estas condiciones también pueden provocar fallas de iluminación.

Le puede interesar: ¿Qué pasa si se pone reversa cuando el carro todavía está en movimiento?

¿Qué hacer si las luces del carro parpadean cuando conduce?

Lo primero es revisar si el parpadeo se presenta en una sola luz o en varias al mismo tiempo, y prestar atención a cuándo ocurre: al encender el carro, cuando el motor está prendido o al usar otros componentes eléctricos.

Si el parpadeo es persistente, se presenta en varias luces o está acompañado por el testigo de la batería en el tablero, los expertos de Electromecánica Araujo recomiendan acudir a un taller para revisar el sistema de carga y las conexiones eléctricas. Si la iluminación disminuye considerablemente durante la conducción, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro y solicitar asistencia si no puede continuar con buena visibilidad.

Aunque el problema puede estar relacionado con una bombilla, también podría advertir sobre fallas en la batería, el alternador o las conexiones eléctricas del vehículo. Foto: Volvo Cars

Le recomendamos leer: ¿Qué partes del carro sufren más en un trancón?

¿Cuáles son los tipos de luces de un carro y cuándo usar cada una?

Las luces de un vehículo no solo sirven para iluminar el camino cuando hay poca visibilidad, también permiten que otros conductores identifiquen su presencia, anticipen sus movimientos y reconozcan situaciones como una frenada o una emergencia.

Según Ford, aunque la configuración puede variar según el modelo, estos son algunos de los principales tipos de luces y sus funciones.

Luces de posición

Permiten que otros usuarios de la vía identifiquen la presencia y las dimensiones del vehículo, especialmente en condiciones de poca iluminación. No están diseñadas para iluminar el camino y no sustituyen las luces necesarias para conducir.

Luces bajas

También conocidas como luces cortas, iluminan la vía frente al vehículo sin proyectar el haz a una distancia que pueda deslumbrar a otros conductores. Se utilizan durante la noche y cuando las condiciones de visibilidad lo requieren, como en túneles o en lluvias intensas.

Luces altas

Proyectan la iluminación a una mayor distancia y se utilizan en vías oscuras cuando las condiciones lo permiten. Deben cambiarse por las luces bajas cuando se aproxima otro vehículo o cuando puedan deslumbrar a otros usuarios de la vía.

Luces antiniebla

Son luces auxiliares que ayudan a mejorar la visibilidad en determinadas condiciones meteorológicas. Deben utilizarse cuando las condiciones lo justifiquen y de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Algunos vehículos también cuentan con luces antiniebla traseras para mejorar su visibilidad ante quienes circulan detrás.

Luces intermitentes y direccionales

Las direccionales indican que el conductor pretende girar o cambiar de carril. Por su parte, las luces intermitentes de emergencia activan simultáneamente los indicadores de giro para advertir de una situación que requiere precaución, como una avería o una detención de emergencia.

Publicidad

Luces de freno o stop

Se encienden cuando el conductor acciona el pedal del freno y permiten advertir a quienes circulan detrás que el vehículo está reduciendo la velocidad o deteniéndose. Algunos modelos incorporan una tercera luz de freno en una posición elevada para mejorar su visibilidad.