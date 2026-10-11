¿Qué partes del carro sufren más en un trancón?

El tráfico lento y las constantes frenadas y arrancadas no solo ponen a prueba la paciencia de los conductores. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Manejar en un trancón hace parte de la rutina de quienes se movilizan por las grandes ciudades. Aunque esto no quiere decir que el vehículo vaya a presentar una avería cada vez que esté en esta situación, el uso constante de algunos de sus sistemas puede acelerar el desgaste, sobre todo cuando se adoptan malas prácticas.

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Estas son las piezas del carro que más sufren en un trancón

Estas son las piezas del carro que más sufren en un trancón Avanzar unos metros, detenerse y volver a arrancar se convierten en una exigencia constante para algunos componentes del vehículo. Conozca cuáles trabajan más durante los trancones y qué puede hacer para evitar un desgaste innecesario. 1 3 4 5 2 Toque una pieza del carro o un botón para ver por qué sufre en el trancón.

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Recomendaciones para conducir en el tráncón

Desde Autolab, red de talleres mecánicos multimarca en Colombia, recomiendan tener en cuenta estos consejos:

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Mantenga la calma

Procure mantener relajados los brazos y los hombros durante la conducción.

Escuchar música puede ayudar a hacer más llevadero el trayecto.

Mantenga una velocidad baja

En medio de una congestión, avance a una velocidad moderada y permita que otros conductores puedan realizar sus maniobras de manera segura.

Guarde distancia

Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos.

Esto permite contar con más tiempo de reacción si el vehículo de adelante frena de manera repentina.

Utilice los espejos

Revise con frecuencia los espejos para identificar vehículos que se aproximen o intenten cambiar de carril.

Manténgase atento a los puntos ciegos antes de realizar cualquier maniobra.

Utilice el GPS cuando sea necesario

Si se encuentra en una zona que no conoce, puede utilizar el GPS para identificar rutas alternativas.

Recuerde no manipular el dispositivo mientras conduce.

Respete los semáforos y las señales de tránsito