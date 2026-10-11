¿Qué partes del carro sufren más en un trancón?

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Manejar en un trancón hace parte de la rutina de quienes se movilizan por las grandes ciudades. Aunque esto no quiere decir que el vehículo vaya a presentar una avería cada vez que esté en esta situación, el uso constante de algunos de sus sistemas puede acelerar el desgaste, sobre todo cuando se adoptan malas prácticas.
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Estas son las piezas del carro que más sufren en un trancón
Avanzar unos metros, detenerse y volver a arrancar se convierten en una exigencia constante para algunos componentes del vehículo. Conozca cuáles trabajan más durante los trancones y qué puede hacer para evitar un desgaste innecesario.
Toque una pieza del carro o un botón para ver por qué sufre en el trancón.
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Recomendaciones para conducir en el tráncón
Desde Autolab, red de talleres mecánicos multimarca en Colombia, recomiendan tener en cuenta estos consejos:
Mantenga la calma
- Procure mantener relajados los brazos y los hombros durante la conducción.
- Escuchar música puede ayudar a hacer más llevadero el trayecto.
Mantenga una velocidad baja
- En medio de una congestión, avance a una velocidad moderada y permita que otros conductores puedan realizar sus maniobras de manera segura.
Guarde distancia
- Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos.
- Esto permite contar con más tiempo de reacción si el vehículo de adelante frena de manera repentina.
Utilice los espejos
- Revise con frecuencia los espejos para identificar vehículos que se aproximen o intenten cambiar de carril.
- Manténgase atento a los puntos ciegos antes de realizar cualquier maniobra.
Utilice el GPS cuando sea necesario
- Si se encuentra en una zona que no conoce, puede utilizar el GPS para identificar rutas alternativas.
- Recuerde no manipular el dispositivo mientras conduce.
Respete los semáforos y las señales de tránsito
- Evite maniobras producto de la impaciencia que puedan poner en riesgo a otros actores viales.
- Atienda siempre las señales de tránsito y los semáforos, incluso cuando la congestión sea intensa.