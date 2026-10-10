¿Qué pasa si se pone reversa cuando el carro todavía está en movimiento?

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Cambiar de marcha mientras el carro todavía está en movimiento puede parecer inofensivo, especialmente cuando se necesita hacer una maniobra rápida. Sin embargo, poner la reversa sin detener por completo el vehículo puede generar daños en algunos componentes de la transmisión. ¿Qué puede pasar y por qué es importante esperar a que el carro se detenga? Acá le contamos.
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¿Cómo funciona una transmisión manual y la reversa en los carros?
Según explica Ford, las transmisiones manuales funcionan mediante un conjunto de engranajes. En la mayoría de los vehículos actuales hay cinco o seis marchas que se encargan de transmitir la fuerza del motor a las ruedas para que el carro avance.
Un eje mueve los diferentes engranajes y la palanca de cambios permite seleccionar la marcha necesaria. Al hacerlo, el sistema acopla los componentes correspondientes para transmitir el movimiento a las ruedas.
La reversa, en cambio, funciona de una manera diferente. Para los expertos, esta marcha utiliza un engranaje que permite invertir el sentido de giro que llega a las ruedas. Una diferencia importante es que la reversa no cuenta con sincronizadores, por lo que no está diseñada para acoplarse mientras el vehículo todavía está en movimiento.
Por eso, si se intenta poner reversa mientras el carro todavía avanza, los engranajes no podrán acoplarse correctamente. Esto genera fricción entre ellos y puede producir el característico ruido de rechinamiento, además de provocar desgaste en la transmisión.
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Ojo al dato
Para evitar daños innecesarios en la transmisión, tenga en cuenta estas recomendaciones:
- No intente poner reversa mientras el carro está en movimiento. Aunque los engranajes no lleguen a acoplarse, hacerlo puede generar una situación peligrosa y afectar la transmisión.
- Espere a que el vehículo se detenga por completo antes de seleccionar la reversa. De esta manera, evita la fricción excesiva entre los engranajes y el desgaste prematuro de los componentes de la transmisión.
- En carros con transmisión automática también debe evitarse esta práctica. Aunque el funcionamiento es diferente al de una transmisión manual y en muchos casos el sistema impide seleccionar la reversa mientras se avanza, no es recomendable intentarlo bajo ninguna circunstancia.