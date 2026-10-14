¿Es malo mantener el pie apoyado sobre el embrague?

Este pedal está diseñado para desacoplar temporalmente el motor de la caja de cambios, principalmente al arrancar el vehículo y al cambiar de marcha. Foto: Volkswagen

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Mantener el pie apoyado sobre el pedal del embrague cuando se conduce es una práctica común, sobre todo en trancones o cuando se busca dejar que el vehículo avance por inercia.

De acuerdo con Carlos Badillo, experto de Renault, algunos conductores pisan el embrague sin necesidad, pues creen que así pueden dejar rodar el vehículo como si estuviera en neutro. Sin embargo, el experto explica que este pedal está diseñado para desacoplar temporalmente el motor de la caja de cambios, principalmente al arrancar el vehículo y al cambiar de marcha.

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¿Qué piezas del embrague se afectan con este hábito?

Sobre el desgaste, Badillo aclara que este no se limita al disco del embrague. Mantener el pedal presionado sin necesidad también puede afectar la prensa y, en los sistemas multidisco, los separadores. "Estas piezas están diseñadas para desgastarse progresivamente con el uso. Accionar el embrague de manera innecesaria puede acelerar ese proceso y hacer que sea necesario reemplazarlas con mayor frecuencia", sostiene.

Para el experto, en algunas reparaciones no es necesario cambiar todos los componentes. No obstante, si el sistema se somete a un esfuerzo innecesario de manera recurrente, la reparación puede requerir el reemplazo de piezas adicionales, lo que incrementa su costo.

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¿Cuándo se debe pisar el embrague y cuándo hay que soltarlo?

Según Badillo, el pedal debe permanecer completamente liberado mientras el vehículo está en movimiento y no se necesita cambiar de marcha. Su función es desacoplar el motor de la caja de cambios en situaciones específicas, no permitir que el carro avance por inercia con el pedal presionado.

Por lo tanto, el embrague debe accionarse al cambiar de marcha, para que las velocidades entren suavemente, y al arrancar o detener el vehículo, para evitar que el motor se apague durante estas maniobras.

Algunos conductores pisan el embrague sin necesidad, pues creen que así pueden dejar rodar el vehículo como si estuviera en neutro.

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Errores que aceleran el desgaste del embrague

Además de conducir con el pie apoyado sobre el pedal, hay otras prácticas que pueden afectar la vida útil del embrague. La RACE advierte sobre estos errores frecuentes: