¿Hasta cuándo va la excepción de pico y placa para híbridos en Bogotá? Esto dijo Galán

Según el más reciente informe de registros de vehículos nuevos de Fenalco y Andi, septiembre de 2026 marcó el mayor registro mensual de híbridos en el país, con 11.261 unidades matriculadas. Foto: taras_chaban

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La excepción del pico y placa para los carros híbridos en Bogotá está contemplada hasta el 31 de diciembre de 2027, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán. A partir de esa fecha, será la siguiente administración distrital la que deberá decidir si mantiene la medida, la modifica o la elimina.

La excepción fue establecida, entre otras razones, como un mecanismo para incentivar la adopción de tecnologías de bajas emisiones. La Secretaría Distrital de Movilidad ha explicado que este tipo de medidas busca promover la masificación de vehículos de cero y bajas emisiones en Bogotá y la región.

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La discusión llega en un momento en el que los vehículos híbridos registran un crecimiento importante en Colombia. Según el más reciente informe de registros de vehículos nuevos de Fenalco y Andi, septiembre de 2026 marcó el mayor registro mensual de híbridos en el país, con 11.261 unidades matriculadas. Además, entre enero y septiembre de este año se han registrado 74.471 vehículos híbridos en Colombia.

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Galán también planteó que Bogotá debe discutir cómo avanzar en la renovación del parque automotor, pero teniendo en cuenta un elemento que va más allá del tipo de tecnología: todos los vehículos ocupan espacio en las vías y contribuyen a la congestión.

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En ese sentido, la discusión que quedará para la próxima administración no se limitará a determinar si un híbrido genera menos emisiones que un vehículo convencional. También deberá evaluar si mantener la excepción al pico y placa continúa respondiendo al objetivo con el que fue creada y si resulta compatible con las condiciones de movilidad de Bogotá.

Aunque el beneficio está contemplado hasta finales de 2027, eso no significa que los carros híbridos vayan a tener pico y placa automáticamente desde el 1 de enero de 2028. Foto: Óscar Pérez

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¿Qué incentivos tienen los carros híbridos en Colombia?

El interés por los vehículos híbridos no se explica únicamente por la posibilidad de circular sin pico y placa en Bogotá. También existen incentivos tributarios que pueden influir en la decisión de compra. Entre ellos está una tarifa preferencial del 5 % de IVA y la posibilidad de deducir hasta el 50 % del valor de la inversión del vehículo en la declaración de renta, de acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de tecnologías.

Así, mientras las matrículas de híbridos continúan creciendo en Colombia, en Bogotá queda planteada una pregunta que deberá resolver la próxima administración: ¿mantener la excepción al pico y placa seguirá siendo una herramienta para incentivar estas tecnologías o será necesario replantear el beneficio frente a las necesidades de movilidad de la ciudad?