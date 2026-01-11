Estos fueron los carros más buscados en internet en 2025

Para el país, la marca anuncia una autonomía estimada de 520 kilómetros, velocidad máxima de 201 km/h y un registro de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. Foto: Tesla Colombia

El comportamiento digital de los consumidores se ha convertido en uno de los termómetros más útiles para entender hacia dónde se mueve la industria automotriz.

Cada búsqueda, cada comparación entre modelos y cada consulta por precios o autonomía revela cambios en las preferencias, pero no cuenta toda la historia por sí sola.

Para entender el panorama completo de 2025, hay que cruzar tendencias de búsqueda, popularidad global y ventas reales. Ese cruce muestra un mercado en transformación, que veremos a continuación:

El termómetro digital del mercado

De acuerdo con un análisis de Rapid Auto Shipping, elaborado a partir de tendencias de búsqueda en Google, los autos más consultados en Estados Unidos durante 2025 reflejan un claro interés por vehículos versátiles, eficientes y con alto componente tecnológico.

El ranking de los 10 coches más buscados en EE. UU. a través de internet está encabezado por el Tesla Model Y, seguido por la Ford F-150 y el Toyota RAV4. Completan la lista modelos como el Chevrolet Silverado, Honda CR-V, Tesla Model 3, Jeep Wrangler, Hyundai Tucson, Ram 1500 y Toyota Camry.

Según este informe, las búsquedas están fuertemente influenciadas por cuatro factores: eficiencia de combustible, preferencia por SUV y pickups, incorporación de tecnologías de seguridad y conectividad, y el crecimiento sostenido del interés por vehículos eléctricos e híbridos.

Los modelos que dominan el mundo

A escala global, la popularidad se mide de otra manera. El portal BuyCars.cy elaboró su ranking de los coches más populares del mundo en 2025 con base en ventas acumuladas, presencia histórica y desempeño sostenido en distintos continentes.

En ese listado, el Toyota Corolla se mantiene como el automóvil más vendido y reconocido a nivel mundial, seguido por el Toyota RAV4 y el Tesla Model Y, que se ha consolidado como uno de los eléctricos más exitosos del planeta.

También aparecen el Honda CR-V, la Ford Serie F, el Toyota Camry, el Chevrolet Silverado, el Hyundai Tucson, el Honda Civic y el Volkswagen Golf.

El informe destaca que estos modelos comparten rasgos clave: confiabilidad comprobada, costos de propiedad razonables, redes de servicio globales y capacidad de adaptación a nuevas tecnologías, especialmente en electrificación y conectividad.

Llama también la atención el crecimiento de BYD que superó a Tesla como el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos en 2025. La compañía estadounidense entregó cerca de 1,64 millones de unidades, mientras que la empresa china logró vender 2,26 millones de vehículos eléctricos.

Colombia, lo que realmente se compró en 2025

El contraste final lo pone el mercado colombiano. Según el último informe del sector automotor elaborado por Fenalco y la ANDI, con base en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en 2025 se matricularon 254.205 carros nuevos en el país. La cifra representó un crecimiento del 26,5 % frente a 2024 y convirtió a diciembre, con más de 30.000 unidades, en el mejor mes del año.

El segmento dominante fue el de los SUV, con 143.875 matrículas, seguido por los automóviles (63.223) y las pick-ups (17.006). En paralelo, el mercado de vehículos eléctricos alcanzó 19.724 unidades en el año, con un crecimiento del 115 %, mientras que los híbridos —incluidos ligeros, plenos y enchufables— llegaron a 67.899 matrículas, un 59 % más que en 2024.

En cuanto a marcas, Kia lideró el mercado colombiano con 34.063 unidades matriculadas, seguida por Renault (33.658) y Toyota (23.711). Mazda y Chevrolet completaron el top cinco.

Este fue el Top 10 de carros más vendidos en Colombia

Kia K3 — 9.728 unidades. Renault Duster — 9.021 unidades. Mazda CX-30 — 8.814 unidades. Kia Picanto — 7.379 unidades. Toyota Corolla Cross — 7.360 unidades. Foton BJ — 6.672 unidades. Chevrolet Onix — 6.256 unidades. Mazda 2 — 5.700 unidades. BYD Yuan Up — 5.256 unidades. Renault Kardian — 5.043 unidades.

