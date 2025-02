Estos son los mejores carros en relación calidad-precio de 2025

US News evalúa la calidad de un vehículo mediante reseñas especializadas y datos clave como conducción, confort, tecnología, seguridad y eficiencia, asignando una calificación numérica. Foto: Honda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde 2007, U.S. News Best Cars, la división automotriz de U.S. News & World Report, ha analizado el mercado de vehículos nuevos en Estados Unidos. En la edición 2025 de los Best Cars for the Money, se identifican los modelos que ofrecen el mejor equilibrio entre calidad y costo, considerando tanto su precio de compra como los gastos de mantenimiento a largo plazo.

El reconocimiento abarca 13 categorías, incluyendo sedanes, SUV, camionetas y minivans, destacando los vehículos con la mejor relación entre desempeño, eficiencia y valor.

Para su clasificación, U.S. News & World Report analiza reseñas de fuentes especializadas en lugar de basarse únicamente en pruebas de manejo individuales. Su metodología evalúa la experiencia de conducción, la comodidad interior y la tecnología incorporada, junto con factores clave como el rendimiento de combustible, la seguridad, la fiabilidad y el espacio de carga. Con estos criterios, se asigna una calificación numérica a cada modelo, ofreciendo una visión integral de su desempeño y valor.

Sin embargo, la inversión en un carro no termina con la compra; para evaluar el valor real de un vehículo, el estudio analiza tanto su precio de transacción como los costos de propiedad a lo largo del tiempo. A través de la plataforma TrueCar, se obtienen datos actualizados sobre los precios del mercado, mientras que Vincentric proporciona información detallada sobre gastos de mantenimiento, consumo de combustible, costos de seguro y reparaciones. La combinación de estos factores permite determinar qué modelos representan una mejor inversión a largo plazo.

Le sugerimos: BMW impulsa la movilidad eléctrica con su tecnología eDrive de sexta generación

De acuerdo con el análisis, estos fueron los modelos ganadores de este año, evaluados por su calidad, rendimiento y valor a largo plazo:

Honda Civic 2025

El Honda Civic 2025 se destaca como una de las opciones más equilibradas en el segmento de autos compactos, gracias a su eficiencia, conducción ágil y un interior espacioso con acabados de calidad. Según US News & World Report, aunque tiene margen de mejora en algunos aspectos, sigue siendo un referente en su categoría.

Hyundai Tucson 2025

El Hyundai Tucson 2025 actualiza su propuesta con mejoras tecnológicas y un diseño renovado. Se destaca por su comodidad, amplio espacio interior y equipamiento, aunque algunos competidores ofrecen una experiencia de conducción más dinámica.

Hyundai Kona Eléctrico 2025

El Hyundai Kona Electric 2025 combina practicidad, buen rendimiento y un precio competitivo dentro del mercado de vehículos eléctricos. Su amplio equipamiento y espacio interior lo convierten en una opción atractiva, aunque su autonomía y desempeño podrían no satisfacer a todos los conductores.

Hyundai Elantra Híbrido 2025

El Hyundai Elantra Hybrid 2025 sobresale por su excelente eficiencia de combustible y precio accesible dentro del segmento de híbridos. Sin embargo, prioriza el ahorro de combustible sobre la deportividad y la calidad de materiales en el interior.

Kia Sportage Híbrido 2025

El Kia Sportage Hybrid 2025 es una opción atractiva para quienes buscan un SUV híbrido eficiente en consumo de combustible y con un interior bien equipado. Aunque su conducción no es la más emocionante, sobresale por su amplitud y confort.

Honda Accord 2025

El Honda Accord 2025 ofrece un equilibrio ideal entre espacio, eficiencia y confort. Aunque no incluye algunos lujos presentes en otros modelos, su practicidad y rendimiento lo mantienen como una de las mejores opciones en el segmento de sedanes medianos.

Honda Odyssey 2025

La Honda Odyssey 2025 se actualiza con mayor tecnología y confort, consolidándose como una de las mejores opciones para familias. Su conducción equilibrada, versatilidad y equipamiento la hacen ideal para viajes y uso diario.

Hyundai Tucson Híbrido Enchufable 2025

El Hyundai Tucson Plug-In Hybrid 2025 mejora su propuesta con un manejo más refinado y un consumo eficiente. Su tecnología interior y de seguridad lo posicionan entre los mejores de su segmento, aunque su autonomía eléctrica podría ser mayor.

Honda Passport 2025

El Honda Passport 2025 es un SUV espacioso y potente, con tracción integral de serie y un buen nivel de equipamiento. Sin embargo, algunos competidores ofrecen un mejor desempeño y una mayor variedad de asistencias a la conducción.

Kia Telluride 2025

El Kia Telluride 2025 continúa destacándose como un SUV mediano versátil, con un interior espacioso y lujoso, además de un amplio equipamiento de serie. A pesar de algunos puntos mejorables, sigue siendo una de las opciones más completas de su categoría.

Le puede interesar: Cadena de la moto: cuidados que debe tener en cuenta para prolongar su vida útil

Kia Soul 2025

El Kia Soul 2025 mantiene su posición como un SUV subcompacto accesible y con una excelente relación costo-beneficio. Ofrece un interior espacioso y bien equipado, aunque su motor no es el más potente de su segmento.

Toyota Tacoma 2025

La Toyota Tacoma 2025 sigue siendo una de las camionetas más confiables y versátiles del mercado. Sus motores potentes, capacidades todoterreno y buen equipamiento la hacen ideal tanto para el trabajo como para la aventura, aunque su espacio en la segunda fila es limitado.

Ram 1500 2025

La Ram 1500 2025 destaca por su refinamiento y confort, con una conducción más suave que la de muchas camionetas de tamaño completo. Su cabina es elegante y bien equipada, aunque su capacidad de remolque es inferior a la de algunos rivales.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.