¿Por qué el aire acondicionado del carro no enfría? Causas y qué revisar

Existen varias razones por las que el aire acondicionado puede perder su capacidad para enfriar. Foto: Freepik

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Cuando hace calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados durante un recorrido. Además de mantener una temperatura agradable dentro del carro, ayuda a desempañar los vidrios y a mejorar las condiciones para conducir. Por eso, cuando comienza a presentar fallas, es importante prestar atención a las señales que pueden indicar qué está pasando.

De acuerdo con los expertos del portal especializado Renting Finders, existen varias razones por las que el aire acondicionado puede perder su capacidad para enfriar. Algunas están relacionadas con el refrigerante y otras con diferentes componentes del sistema.

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Entre las principales razones se encuentran:

Fuga de refrigerante

El refrigerante es el fluido que permite que el aire acondicionado produzca aire frío. Si hay una fuga, es necesario encontrar el punto por donde se está escapando y repararlo. Como no siempre es fácil identificarlo, lo recomendable es llevar el carro a revisión con un especialista.

Falla en el motor eléctrico

Esta falla se presenta en los climatizadores, que tienen un motor eléctrico encargado de regular la temperatura dentro del carro. Si este mecanismo no funciona correctamente, el sistema puede tener problemas para mezclar el aire frío y caliente y, como resultado, por las rejillas puede salir aire tibio aunque se haya seleccionado una temperatura baja.

Falta de refrigerante

Otra posibilidad es que al sistema le falte refrigerante. Esto puede ocurrir por diferentes problemas, como daños en el radiador, grietas en los conductos, un filtro sucio o una falla en el compresor. Este último es una de las piezas encargadas de hacer circular el refrigerante por el sistema para que el aire pueda enfriarse.

El aire acondicionado ayuda a desempañar el parabrisas, mejorar la calidad del aire y mantener unas condiciones más cómodas para conducir. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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¿Cómo limpiar el aire acondicionado del carro?

Si al encender el aire acondicionado siente un olor desagradable, es posible que el sistema necesite una limpieza. De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), la acumulación de bacterias y hongos en el sistema de ventilación puede ser una de las causas de ese mal olor.

Para limpiar el sistema existen productos en spray o espuma, también conocidos como higienizantes o limpiadores de aire acondicionado.

Siga estos pasos para realizar la limpieza:

Prepare el vehículo: proteja la tapicería, use una mascarilla y retire el filtro de polen para reemplazarlo por uno nuevo. Configure el aire acondicionado: encienda el motor, ponga la temperatura al mínimo, la ventilación al máximo y active la recirculación. Mantenga las ventanas cerradas. Aplique el producto: agite el envase, colóquelo en posición vertical en el suelo del asiento del copiloto y active el spray para que libere el producto. Déjelo actuar: salga del vehículo y espere alrededor de 15 minutos para que el producto haga efecto. Ventile el vehículo: apague el motor, retire las protecciones y deje las puertas o ventanas abiertas durante unos minutos antes de volver a utilizarlo.

Si después de realizar la limpieza el mal olor continúa o el aire sigue sin enfriar correctamente, lo recomendable es llevar el vehículo a revisión para determinar qué está provocando la falla.