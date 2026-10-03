¿Por qué los expertos recomiendan no desactivar este ADAS del carro?

Este sistema utiliza cámaras de alta resolución o sensores como el LiDAR, que monitorean el camino y calculan la distancia y la velocidad de los objetos que están delante del vehículo. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Los sistemas ADAS son cada vez más comunes en los carros modernos. Estas tecnologías generan alertas, sonidos o vibraciones que en algunos casos generan incomodidad a los conductores y hacen que opten por desactivarlas.

Sin embargo, de acuerdo con expertos de Carglass, empresa especializada en la industria automotriz, hay una asistencia que cumple una función importante en la seguridad del vehículo y que recomiendan no desactivar: la frenada automática de emergencia, capaz de accionar los frenos cuando detecta un riesgo de colisión.

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Suzuki explica que este sistema utiliza cámaras de alta resolución o sensores como el LiDAR, que monitorean el camino y calculan la distancia y la velocidad de los objetos que están delante del vehículo. Esta información se procesa en tiempo real. Si el sistema detecta que el carro se acerca de forma peligrosa a un obstáculo, emite una alerta y, si no hay reacción del conductor, puede activar los frenos.

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¿Por qué no desactivar esta asistencia?

A su turno, los expertos de Carglass citan un estudio de la iniciativa PARTS de la NHTSA de Estados Unidos, que analizó 495.000 accidentes de tráfico reales. Según sus resultados, el frenado automático de emergencia reduce en un 49 % el riesgo de impactar contra el vehículo que circula delante.

Sin embargo, para los expertos, este sistema todavía tiene aspectos por mejorar en otros escenarios. Los estudios citados por Carglass señalan que presenta limitaciones en situaciones como altas velocidades, curvas o condiciones de baja visibilidad. Por eso, aunque esta asistencia interviene en momentos de riesgo, no reemplaza la atención del conductor ni su responsabilidad al conducir.

Por su parte, Volkswagen también señala que el rendimiento del sistema puede verse afectado por condiciones externas o factores que interfieren con los sensores. Esto reduce la capacidad del sistema para detectar con claridad lo que ocurre frente al vehículo.

Entre ellas están:

Tráfico con movimientos irregulares o impredecibles.

Daños en el parabrisas dentro del campo de visión de la cámara.

Radar o cámara sucios u obstruidos.

Visibilidad reducida o clima adverso (lluvia intensa, niebla, polvo, deslumbramiento, etc.)

Falla en las luces de freno.

Aunque la frenada automática de emergencia puede intervenir en momentos de riesgo, no reemplaza la atención del conductor ni su responsabilidad al conducir. Foto: Volkswagen

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¿Qué diferencia hay entre el frenado autónomo de emergencia y los frenos ABS?

Por otro lado, expertos de Ford señalan que es importante diferenciar estos dos sistemas. Para el fabricante, la diferencia principal está en la forma en que intervienen durante la conducción. El frenado autónomo de emergencia actúa de forma automática cuando detecta un riesgo de colisión frontal. En cambio, el sistema antibloqueo de frenos (ABS) entra en funcionamiento cuando el conductor frena con fuerza y evita que las ruedas se bloqueen.