Koenigsegg Jesko Absolut vuelve a imponer el récord mundial de 0 a 400 km/h

El piloto completó el 0-400-0 km/h en 25,21 segundos y el 0-250-0 mph en 25,67 segundos. Foto: Koenigsegg

El fabricante sueco Koenigsegg volvió a inscribir su nombre en la historia de la velocidad al recuperar el prestigioso récord mundial de aceleración de 0 a 400 km/h para vehículos de carretera homologados. La hazaña tuvo lugar el pasado 7 de agosto de 2025 en el aeródromo de Örebro (Suecia), donde el piloto de pruebas oficial, Markus Lundh, llevó al Jesko Absolut a marcar un tiempo de 25,21 segundos.

Este registro no solo mejoró el récord anterior de la propia marca, establecido en junio de 2024, sino que también superó a cualquier otro competidor en la categoría.

Según la compañía, el resultado se logró gracias a la implementación de estrategias de software perfeccionadas, conocidas como “Absolut Overdrive”, aplicadas al mismo Jesko Absolut que protagonizó la marca del año pasado.

Estas mejoras no quedarán limitadas a la unidad de pruebas: Koenigsegg confirmó que todos los propietarios de este modelo recibirán la actualización, con el objetivo de transferir a los clientes los beneficios obtenidos en su trabajo de optimización técnica y desarrollo de software.

Christian von Koenigsegg, fundador y director ejecutivo, destacó que el récord es fruto de la colaboración integral de sus equipos. De acuerdo con el directivo, este logro refleja la sinergia entre las soluciones mecánicas más avanzadas, la arquitectura de software desarrollada internamente y la coordinación precisa entre ingeniería y desarrollo.

Condiciones y desempeño técnico del Jesko Absolut

Lundh se enfrentó a varios desafíos, ya que tuvo que lidiar con un asfalto que se estaba secando luego de las lluvias anteriores, lo que exigió lo máximo del Absolut y del piloto de pruebas.

A pesar de las condiciones, el V8 biturbo de 5.0 litros del Jesko Absolut, su bajo coeficiente de arrastre y el sistema de control de tracción se combinaron para ofrecer un rendimiento que lo consolida como el auto de producción totalmente homologado más rápido del mundo en esta exigente prueba. Este tipo de vehículo cumple con todos los requisitos técnicos y normativos para circular legalmente por vías públicas, a diferencia de un prototipo o modelo adaptado para competición.

Las mejoras realizadas ayudaron al piloto a completar el 0-400-0 km/h en tan solo 25,21 segundos y el 0-250-0 mph en 25,67 segundos, lo que supone una mejora superior a 2,5 segundos respecto al récord anterior de 27,83 segundos, logrado en 2024 por el mismo vehículo.

Tiempos registrados:

0-400-0 km/h: 25,21 s

0-400 km/h: 16,77 s

400-0 km/h: 8,44 s

0-250-0 mph: 25,67 s

0-250 mph: 17,18 s

250-0 mph: 8,49 s

Christian von Koenigsegg explicó que, desde el récord del año anterior, el equipo de ingeniería de software ha trabajado en la optimización del sistema de transmisión Light Speed y en la introducción de un nuevo sistema de control de par que gestiona el agarre de forma más precisa.

El directivo destacó que alcanzar este nivel de rendimiento con un vehículo de producción, impulsado únicamente por un motor de combustión y tracción trasera, superando a modelos eléctricos con tracción total en aceleración pura, es un hecho que redefine los límites aceptados en la industria.

