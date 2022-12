Mazda prioriza a Colombia y su camioneta CX-50 ya rueda en el país

De Mazda para América, o más bien, de la planta de Mazda y Toyota en Huntsville, Alabama, para el norte, centro y sur de América.

A diferencia de la mayoría de fabricantes en el mundo, el futuro de la casa japonesa no se enruta en un único tipo de propulsión para mantener su relevancia porcentual en los mercados donde participa.

La respuesta apunta a diferentes segmentos en el que, claro, se encuentran los eléctricos. Aunque, vale la pena señalar que el discurso de Mazda se ha enfocado en la eficiencia de sus motores: la mayor extracción de energía a cada gota de combustible fósil, para así reducir emisiones y consumos, entre otros.

Ahora bien, los de Hiroshima trabajan con el futuro y las tendencias. Con aquello que hoy creemos que viene y también con lo que convivimos. Por un lado, su primer eléctrico de producción masiva, el MX-30, llegó a Colombia en forma de una preventa a la que le bastaron 43 minutos para agotar sus 20 unidades pioneras. Por el otro, el fabricante dio relevancia al país y lo ubicó como el tercer destino global donde desembarcó su inédito CX-50.

Estados Unidos, Canadá y Colombia

Sí, los diseños de Mazda aún se producen después de materializar una idea, un diseño, en arcilla. La firma usa la artesanía para crear sus modelos y, con esas líneas pronunciadas y esa silueta tan relacionada al asfalto, se transformó, o transmutó, el diseño Kodo —su estética— en un carro más robusto, deportivo y todo camino.

Lo cierto es que el CX-50 es el producto con el que la marca busca aumentar su participación en toda América, en especial en Estados Unidos, donde se fabrica con la plataforma del tradicional Mazda3 y del carro más vendido en Colombia durante 2021: el CX-30.

Su propuesta suma un par de milímetros de longitud (4.720 vs. 4.575), anchura (1.920 vs. 1.845) y altura (1.650 vs. 1.595) con el ahora citadino y comparable CX-5. También capacidades para transitar fuera del asfalto, menos curvaturas y más finales cuadrados en sus líneas de carrocería y revestimientos plásticos en la base, para limitar el castigo y facilitar el tránsito sobre vías destapadas e irregulares.

A Colombia llega en tres versiones: dos AWD, que comparten un mismo bloque: el siempre fiable Skyactiv-G, de 2,5 litros, cuatro cilindros, 188 caballos de potencia y 242 Nm de torque máximo. Todas funcionan con caja automática de seis marchas. Sus precios parten en los $179’300.000, para la opción 4x2, y concluyen en los $192’700.000, en la más propositiva Touring LX 2.4 AWD.

“Para tener éxito en Estados Unidos y América teníamos que cambiar la dirección de la marca. Colombia es un país importante, por eso priorizamos este mercado. Esta es nuestra incursión en el segmento off-road e intentamos mantener nuestro desempeño de ciudad y creo que lo conseguimos; quienes lo manejen entenderán a qué me refiero”, señaló Naoki Okano, vicepresidente de Mazda North American Operations y la mente detrás del carro que expone la nueva cara del fabricante en occidente.

Antesala a un futuro cercano

Ángela López es la presidenta de Mazda de Colombia. Minutos después de presentar CX-50, afirmó que, antes de cumplirse el primer semestre de 2023, al país llegarán los inéditos CX-60 y CX-90. Sobre el primero se sabe que llegará con la configuración de un híbrido ligero, también que opera con motor 3,3 litros. Ya se vende en Europa y Australia.

El segundo, por su parte, CX-90 es aún una incógnita. La poca información que hay sobre este SUV es que será el buque insignia de Mazda, el de mayores dimensiones. Debutará junto a una nueva plataforma y tendría un sistema de hibridación ligera (48 V). A los datos se suma el anuncio de que Colombia será prioridad en el lanzamiento.

“Fueron muchas las variables evaluadas para la introducción del nuevo modelo en nuestro país. La importancia de mantener el liderazgo en el segmento de las mid-SUV, fortalecer el posicionamiento de la marca y la oportunidad de ampliar la oferta enfocada en un vehículo con espíritu de aventura, entre otras. Nuestra casa matriz reconoce el posicionamiento privilegiado de Mazda en Colombia, así como nuestra salud de marca y la preferencia de las personas, quienes encuentran en nosotros una marca que ofrece calidad, altos niveles de equipamiento, desempeño y diseño único”, señaló López.

El futuro es por lo menos novedoso en términos de nuevos productos. También una incógnita, en lo que a disponibilidad se refiere. Lo cierto es que cada unidad llegará a nutrir la oferta de una marca tradicional en el país, que busca estabilizar su participación en el mercado local, donde hoy lidera la inmediatez del producto.