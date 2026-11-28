Además del modo ECO, algunos carros incorporan otras opciones de conducción que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las necesidades. Foto: Cortesía Foton

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿Para qué sirve el modo ECO del carro y cuándo debe usarlo? Redacción Autos Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Cada vez más carros incorporan tecnologías pensadas para mejorar la eficiencia al conducir y, seguramente, alguna vez ha escuchado hablar del sistema ECO, que ajusta funciones de manejo para optimizar el uso de energía o gasolina.

De acuerdo con Kia, cuando activa esta función, el vehículo ajusta la respuesta del acelerador, la transmisión y otros sistemas relacionados con el uso de energía. Con este modo activo, se puede notar que la potencia se entrega de manera más progresiva. "Esto evita aceleraciones bruscas y mantiene el propulsor dentro de rangos de revoluciones que favorecen el ahorro de carburante en los recorridos", señalan los expertos.

Le puede interesar: ¿Qué cubre la garantía de una moto y de cuánto tiempo y kilometraje es?

¿Cuándo es más aconsejable utilizar el modo ECO?

La RACE (Real Automóvil Club de España) señala que, dado que el modo ECO reduce la aceleración y la forma de entregar la potencia del motor, lo más adecuado es activarlo en la ciudad, donde no se circula a altas velocidades.

En una carretera tranquila y sin tráfico también se puede utilizar, aunque por su propia seguridad los expertos señalan que es más aconsejable tener siempre disponible toda la potencia del carro. No obstante, en algunos vehículos, si pisa el acelerador con contundencia, el modo ECO se desactiva automáticamente, incluso si está seleccionado.

Pero ojo, aunque esta función ayuda a reducir el consumo de combustible, su uso prolongado en determinadas condiciones puede tener consecuencias en algunos vehículos. De acuerdo con la RACE, conducir constantemente a bajas revoluciones puede dificultar la regeneración del filtro de partículas, un sistema encargado de retener el hollín que produce el motor.

Cuando este componente no alcanza la temperatura necesaria para eliminar las partículas acumuladas, puede obstruirse y generar daños. Por eso, los expertos recomiendan no abusar del modo ECO y alternar las condiciones de conducción cuando sea necesario para favorecer el funcionamiento del filtro.

Dado que el modo ECO reduce la aceleración y la forma de entregar la potencia del motor, lo más adecuado es activarlo en la ciudad, donde no se circula a altas velocidades. Foto: Pexels

Le recomendamos leer: ¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido de la transmisión de una caja automática?

Otros modos de manejo

Además del modo ECO, algunos carros incorporan otras opciones de conducción que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las necesidades. De acuerdo con Mazda, entre las más comunes están el modo Normal, que busca ofrecer un equilibrio entre comodidad, respuesta y eficiencia, y el modo Sport, que mejora la respuesta del acelerador para brindar una conducción más dinámica.