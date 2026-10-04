¿Qué significa que se encienda el testigo EPC del carro y qué debe hacer?

Cuando el testigo se enciende, significa que el sistema detectó una falla en alguno de estos componentes y activa un modo de protección para ayudar a evitar daños mayores.

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¿Se encendió el testigo EPC en el tablero de su carro? Aunque parece una alerta más entre las distintas luces del vehículo, su aparición podría estar relacionada con una falla que requiere atención. Pero ¿qué significa exactamente esta señal y qué debe hacer cuando aparece?

De acuerdo Volkswagen, EPC o control electrónico de potencia, es un sistema electrónico que supervisa el funcionamiento del motor, el cuerpo de aceleración y el pedal del acelerador del carro. Cuando el testigo se enciende, significa que el sistema detectó una falla en alguno de estos componentes y activa un modo de protección para ayudar a evitar daños mayores.

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Para los expertos de la marca, este sistema también contribuye al funcionamiento adecuado del motor y otros componentes electrónicos. Además de detectar posibles fallas, permite una mayor precisión en la aceleración, un mejor rendimiento del motor y la reducción de las emisiones contaminantes.

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¿Por qué se enciende este testigo?

Según Mapfre, empresa aseguradora, existen varias razones por las que puede encenderse la luz EPC. Una de las más comunes está relacionada con el sistema de inyección y la alimentación de combustible del motor. Este componente funciona con bombas de alta presión, inyectores, válvulas que abren y cierran el circuito según la necesidad, reguladores y diferentes sensores que controlan aspectos como la calidad del carburante y su temperatura.

Sin embargo, los expertos señalan que también hay otros problemas como el uso de combustible contaminado o de bajo octanaje, fallas en el sensor del pedal del acelerador, suciedad o desgaste en el cuerpo de aceleración, problemas en el sistema de encendido o conexiones eléctricas dañadas o sueltas.

Mapfre señala que la detección y reparación del posible problema que señala este testigo requiere acudir a un taller para verificar los códigos de fallo en el módulo de control del motor mediante un escáner especializado.

Cuando el testigo se enciende, significa que el sistema detectó una falla en alguno de estos componentes y activa un modo de protección para ayudar a evitar daños mayores.

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¿Cómo actuar si se enciende el testigo EPC?

Por su parte, los expertos de Volkswagen destacan estas recomendaciones:

1. Reduzca la velocidad y maneje con precaución: si este testigo se enciende mientras conduce, reduzca la velocidad y evite acelerar bruscamente. Puede continuar el recorrido con precaución hasta llegar a un lugar seguro.

2. Apague y vuelva a encender el motor: una vez esté en un lugar seguro, apague el motor y vuelva a encenderlo. Esto puede hacer que el testigo desaparezca temporalmente.

3. Consulte el mensaje en pantalla y el manual del propietario: cuando aparece el testigo EPC, el cuadro de instrumentos puede mostrar información adicional sobre la falla. También puede consultar el manual del carro para conocer las recomendaciones del fabricante.

4. Acuda a revisión lo antes posible: si después de seguir estos pasos el testigo continúa encendido, lo recomendable es llevar el vehículo a su taller de confianza para realizar un diagnóstico profesional.

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