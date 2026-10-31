¿Por qué el carro huele a humedad por dentro? Causas y cómo evitarlo

Para eliminar la humedad del interior del vehículo, es necesario ventilarlo, revisar que no haya filtraciones de agua en las puertas, las ventanas o el techo panorámico. Foto: Renault

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Si al entrar a su carro percibe un olor penetrante y difícil de eliminar, es posible que la humedad se haya acumulado en el habitáculo. Este problema puede tener varias causas y no siempre es fácil identificar su origen.

De acuerdo con Mapfre, compañía aseguradora, el agua lluvia que se filtra por una ventana y las bebidas derramadas son algunos de los factores que pueden provocar ese olor tan característico. Sin embargo, las consecuencias van más allá de los malos olores. Según el Real Automóvil Club de España (RACE), la presencia de humedad en el carro puede afectar los sistemas eléctricos y mecánicos del vehículo, y favorece a la aparición de hongos y moho en superficies que retienen agua, como los asientos y alfombrillas.

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Así puede eliminar el olor a humedad del carro

Los expertos del RACE señalan que, para eliminar la humedad del interior del vehículo, es necesario ventilarlo, revisar que no haya filtraciones de agua en las puertas, las ventanas o el techo panorámico y retirar las alfombrillas y los objetos que puedan retener agua para evitar que siga acumulándose la humedad.

Si hay presencia de moho, se deben limpiar las zonas afectadas con agua caliente y jabón neutro, utilizando guantes y tapabocas.

Además, se puede recurrir a pequeñas bolsas deshumidificadoras que absorben la humedad del ambiente y permiten controlar su nivel por medio de indicadores de color. Según la RACE, algunos pueden reutilizarse después de secarlos, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Por último, es importante revisar el filtro del aire acondicionado y cambiarlo si está sucio, ya que un filtro en mal estado ayuda a la acumulación de humedad y los malos olores.

Si hay presencia de moho, se deben limpiar las zonas afectadas con agua caliente y jabón neutro, utilizando guantes y mascarilla. Foto: Freepi

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¿Cómo evitar la humedad de su carro?

Para prevenir este problema, Mapfre recomienda evitar que entre agua al interior del carro y tener cuidado con los líquidos que puedan derramarse en los asientos, las alfombrillas o el baúl. También es importante no olvidar realizar el mantenimiento adecuado de los conductos del aire acondicionado.

Otra alternativa es usar productos para absorber la humedad. Entre las opciones que menciona la empresa aseguradora está el cloruro de calcio, que puede conseguirse granulado. Para utilizarlo, se debe colocar en recipientes de plástico destapados y ubicarlos debajo de los asientos. Esta sustancia absorbe la humedad del ambiente y la deposita en el fondo de los recipientes, por lo que es necesario vaciarlos periódicamente.