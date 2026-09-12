¿Por qué el carro se va hacia un lado cuando suelto el volante?

Si la vía está nivelada, la presión de las llantas es correcta y el vehículo continúa desviándose, puede existir un problema en algún componente de la suspensión o la dirección.

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Si al soltar el volante por unos segundos nota que el carro comienza a irse hacia la derecha o hacia la izquierda, hay que estar atentos. Aunque en algunos casos puede ser simplemente de la inclinación de la vía, también puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente en el vehículo.

Pero ¿qué hacer en estos casos? Carlos Badillo, experto de Renault, explica cuáles son las principales causas de este comportamiento y qué debe revisar el conductor.

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¿Por qué el carro se va hacia un lado al soltar el volante?

Según Badillo, una de las razones puede estar en la propia vía, si la carretera no está completamente nivelada, el carro puede desplazarse hacia el lado donde existe una mayor inclinación. Otra posibilidad está en la presión de las llantas, si una tiene menos aire que la otra del mismo eje, el vehículo puede irse hacia ese lado.

La alineación es otro factor que puede influir. Cuando las ruedas no están correctamente alineadas, el carro puede perder su trayectoria y desviarse hacia uno de los lados. Badillo recomienda realizar este mantenimiento periódicamente: “Lo ideal es hacerlo por lo menos una vez al año para evitar que el vehículo pierda su centro”, sostuvo.

¿Cuándo puede ser una falla mecánica?

Si la vía está nivelada, la presión de las llantas es correcta y el vehículo continúa desviándose, puede existir un problema en algún componente de la suspensión o la dirección. Para el experto, entre las posibles causas están un amortiguador dañado o una punta de eje doblada, algo que puede ocurrir después de pasar por un hueco, golpear una alcantarilla sin tapa o sufrir un choque.

De acuerdo con Badillo, acá sí es necesario llevar el vehículo a revisión para identificar la pieza afectada y realizar la reparación. “Si el golpe fue fuerte, incluso puede haber afectado el chasis y requerir una corrección adicional”, destacó.

Y ¿es peligroso seguir manejando así? Badillo advierte que el principal riesgo está en una frenada. «Si el vehículo presenta una desviación, puede no frenar de manera lineal y desplazarse hacia uno de los costados, lo que podría dificultar una maniobra para evitar una colisión. Además, circular así por mucho tiempo acelera el desgaste de las llantas y otros componentes», señaló.

Pasar un hueco parece una maniobra fácil, pero hacerlo de forma incorrecta puede afectar la suspensión, las llantas y otros componentes del carro. Foto: David Campuzano

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Errores más comunes al pasar resaltos o huecos en las calles

Pasar un hueco o resalto parece una maniobra fácil, pero hacerlo de forma incorrecta puede afectar la suspensión, las llantas y otros componentes del carro. Ángel Felipe Arias, piloto experto de Renault, señala algunos de los errores más comunes:

Frenar demasiado cerca del obstáculo: cuando se frena justo antes de llegar a un hueco, la suspensión puede quedar comprimida. Según Arias, la técnica adecuada está en frenar antes, soltar ligeramente el pedal al momento de pasar y permitir que la suspensión trabaje de manera natural.

Pasar demasiado rápido: el afán puede hacer que algunos conductores lleguen a los obstáculos a una mayor velocidad. Arias advierte que incluso cuando el carro es nuevo no se debe asumir que está preparado para soportar cualquier impacto.

Girar la dirección en el momento del impacto: el experto recomienda leer la vía con anticipación y desarrollar una especie de memoria visual del recorrido para identificar dónde aparecen los obstáculos.

No revisar la presión de las llantas: tanto una presión demasiado baja como un exceso de aire afectan el comportamiento del carro, el confort y su capacidad para absorber los impactos.