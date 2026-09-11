¿Tiene alguna de estas fallas en la moto? Ignorarlas podría salirle caro

lo recomendable es respetar los intervalos de mantenimiento y acudir a talleres autorizados para detectar oportunamente posibles anomalías. Foto: Cortesía Andi

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Ruidos que antes no estaban, pérdida de potencia, dificultades para encender la moto o un consumo de aceite mayor de lo habitual pueden ser señales de que algo no funciona correctamente. Aunque algunas de estas situaciones parezcan no ser tan graves, posponer la revisión puede hacer que una avería termine convirtiéndose en un arreglo mucho más caro.

El mantenimiento preventivo juega un papel importante para evitar que estos problemas avancen y ayudan a prolongar la vida útil de la moto. De acuerdo con Hero Motos Colombia, en una moto de menos de 200 cc, una reparación del motor puede estar entre COP 500.000 y COP 3 millones, dependiendo de la gravedad.

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Santiago Arbeláez, director de Posventa de Hero Motos, explica que las reparaciones relacionadas con el motor suelen estar entre las más costosas cuando no se cumplen las recomendaciones establecidas por el fabricante. Según el experto, lo recomendable es respetar los intervalos de mantenimiento y acudir a talleres autorizados para detectar oportunamente posibles anomalías.

Sin embargo, no todas las revisiones requieren esperar a que la moto llegue al taller. Hay comprobaciones que se deben hacer de manera periódica, como revisar el nivel de aceite, verificar el estado y la presión de las llantas, comprobar los frenos y las luces, además de revisar la tensión y lubricación de la cadena.

“Para nosotros es fundamental que los motociclistas sigan el plan de mantenimiento recomendado. En el caso de nuestras motocicletas, la primera revisión debe realizarse a los 500 kilómetros o 60 días después de la entrega, lo que ocurra primero. A partir de ahí, las revisiones se realizan cada 3.000 kilómetros o 90 días. Estos intervalos permiten detectar oportunamente posibles novedades y contribuir a mantener el buen funcionamiento de la motocicleta”, explicó Arbeláez.

Los repuestos originales se producen bajo estrictos controles de calidad, con materiales resistentes y procesos de fabricación precisos. Foto: Freepik

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Los daños más comunes de las motos

De acuerdo con Allianz Seguros, el uso constante de la moto genera un desgaste inevitable en sus piezas. La compañía señala cuáles son los daños más frecuentes que pueden darse:

El embrague: puede ser hidráulico, mecánico o automático, pero en cualquiera de estos casos está sometido a un uso constante. Por eso, cuando comienza a presentar problemas, es posible que el motociclista note cambios en el funcionamiento y que sea necesario llevar la moto a revisión para determinar el origen de la falla.

El alternador: se encarga de generar la energía necesaria para alimentar el sistema eléctrico y mantener cargada la batería. Por esta razón, ante señales de un posible problema, lo recomendable es acudir a un especialista que pueda realizar el diagnóstico correspondiente y determinar si es necesario repararlo o reemplazarlo.

La bomba de gasolina: una falla en este sistema afecta directamente el suministro de combustible al motor. Cuando este componente comienza a deteriorarse, pierde presión y dificulta que la moto reciba el combustible necesario para funcionar correctamente. Si el problema no se atiende a tiempo, puede agravarse y terminar afectando el desempeño de la motocicleta.

La cadena: es la encargada de transmitir la fuerza del motor hacia la rueda trasera, por eso está entre los componentes que requieren una revisión periódica. Para conservarla en buenas condiciones, también es importante revisar su lubricación y aplicar grasa cuando sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Frenos: pueden presentar desgaste en las pastillas o bandas, contaminación del líquido de frenos por humedad, fugas en los sistemas hidráulicos, desgaste de las guayas en sistemas mecánicos o holguras fuera de especificación en las levas y pedales de freno. Estas condiciones pueden reducir significativamente la capacidad de frenado y aumentar el riesgo de accidentes.

Llantas: el desgaste o una presión de aire diferente a la indicada por el fabricante pueden afectar la estabilidad y seguridad de la motocicleta. Acá es importante revisar periódicamente su estado y verificar que tengan la presión recomendada.