Pastillas de freno para carro: ¿cuáles son los tipos y cuál es la mejor opción?

El líquido de frenos es un fluido hidráulico que circula dentro del circuito de frenado y cuya función es llevar la presión del pedal hacia las pinzas de freno. Foto: Volkswagen

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Las pastillas de freno cumplen una función determinante cada vez que se necesita detener un vehículo. Su contacto con el sistema de frenado hace que, con el uso y el paso de los kilómetros, vayan perdiendo grosor y requieran una revisión periódica.

Según el portal especializado Renting Finders, todos los vehículos cuentan con un sistema de frenos compuesto por discos y pastillas. Estas últimas se encuentran dentro de una pinza que, al accionar el freno, presiona el disco para generar la fricción necesaria para detener el carro.

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Aunque lo habitual es reemplazar las pastillas después de recorrer unos 50.000 kilómetros, esta cifra puede variar según el tipo de conducción y las condiciones del entorno. Los expertos señalan que, si el grosor de la pastilla está por debajo del 30 % de su espesor original, lo más prudente es cambiarlas sin esperar más.

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Tipos de pastillas de freno para carros

El material utilizado en su fabricación es uno de los factores que influye en la duración de las pastillas. Los especialistas de Kia identifican cinco tipos principales, cada uno con características diferentes.

1. Pastillas orgánicas: están elaboradas a partir de materiales como vidrio, caucho, resinas y kevlar. Su composición más blanda permite disminuir las vibraciones y el ruido en la conducción. Como contraparte, suelen tener una menor vida útil y un costo ligeramente superior.

2. Pastillas semimetálicas: su composición incluye entre un 30 % y un 70 % de metales como hierro, cobre y acero. Estos materiales permiten un desempeño adecuado cuando el vehículo debe realizar frenadas frecuentes. Por esta razón, son recomendables para camionetas, vans o sedanes que tienen un manejo exigente.

3. Pastillas metálicas: incorporan una alta proporción de componentes metálicos, entre ellos acero y cobre sinterizado. Esta característica hace que sean más resistentes y funcionen en condiciones que demandan frenadas exigentes.

4. Pastillas cerámicas: se caracterizan por su durabilidad, bajo nivel de ruido y rendimiento. Son utilizadas en vehículos modernos y de gama alta y están fabricadas con compuestos cerámicos densos y fibras de cobre. La combinación de estos materiales favorece la estabilidad térmica y permite conservar un comportamiento constante durante frenadas repetidas.

5. Pastillas de carbono-cerámica: son una alternativa destinada a carros superdeportivos de alta velocidad y vehículos utilizados en competencias de pista. Su precio es más elevado, pero su menor peso y durabilidad las convierten en una opción especializada para este tipo de automóviles.

No todas las pastillas de freno son iguales. Existen diferentes tipos, fabricados con materiales que ofrecen características distintas y que pueden responder mejor según el vehículo y la forma de conducción.

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¿Cómo elegir las pastillas de freno adecuadas para su carro?

Para escoger las pastillas adecuadas, los especialistas de Kia recomiendan tener en cuenta aspectos como el peso del vehículo, el presupuesto disponible y la manera en que se conduce.

Otro punto que se debe considerar es la ubicación de las pastillas. Las delanteras están sometidas a una mayor exigencia porque, en una frenada, se produce una transferencia de carga hacia ese eje. Las traseras, por su parte, ayudan a estabilizar la trayectoria y a conservar el control del vehículo mientras desacelera.

También es necesario verificar que las pastillas sean compatibles con los rotores. Cada sistema está diseñado para funcionar con determinados materiales y características, por lo que esta correspondencia debe comprobarse antes de realizar el cambio.

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Recomendaciones para alargar su vida útil

Los especialistas de Euro Taller entregan algunas recomendaciones que pueden ayudar a reducir el desgaste de las pastillas y prolongar su funcionamiento:

Conserve siempre una distancia de seguridad que permita evitar frenadas bruscas.

Realice revisiones cada 20.000 kilómetros.

Procure conducir de manera progresiva y evite las aceleraciones y frenadas innecesarias.

Verifique que las pastillas instaladas estén homologadas.

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