El humo del escape influye en el resultado cuando está relacionado con emisiones contaminantes que no cumplen los parámetros evaluados durante la inspección tecnomecánica. Foto: pexels

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Si nota que de su carro sale humo negro, blanco o azul por el tubo de escape, seguramente se ha preguntado si esto es normal o si es señal de una falla mecánica. Lo cierto es que el color del humo puede dar pistas sobre lo que ocurre dentro del motor y ayudar a identificar cuándo es necesario llevar el vehículo a revisión.

De acuerdo con Kia, lo primero que debe hacer es identificar cuándo sale humo del sistema de escape del carro. Si se produce al acelerar, podría indicar un problema diferente a cuando aparece con el vehículo estacionado. Luego, fíjese en el color: ¿es blanco, gris con un toque azul o muy oscuro? Si es negro, también puede revisar si deja hollín en el suelo, justo debajo del tubo de escape.

Los expertos de la marca señalan que las causas de los distintos colores de humo en los carros varían según el vehículo y su estado. Si recibe el mantenimiento preventivo que necesita con regularidad, es menos probable que las emisiones visibles del escape sean motivo de preocupación, aunque siempre vale la pena revisarlas si aparecen.

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¿Qué significa cada color del humo de escape?

De acuerdo con CDA Movilidad, durante la revisión tecnomecánica se verifican las emisiones contaminantes y el funcionamiento de los sistemas relacionados con la combustión. Por esta razón, si el vehículo expulsa humo visible de forma constante, lo recomendable es realizar una revisión preventiva para identificar posibles fallas antes de presentarlo a la tecnomecánica.

Los expertos explican qué puede indicar cada color del humo del escape:

Humo negro: está relacionado con un exceso de combustible o una cantidad insuficiente de aire en la combustión. Entre las posibles causas se encuentran un filtro de aire obstruido o en malas condiciones, problemas en el sistema de inyección, inyectores con funcionamiento irregular, una entrada insuficiente de aire al motor o fallas en sensores y componentes que regulan la alimentación de combustible.

Humo blanco: corresponde a vapor cuando aparece temporalmente, pero si es persistente puede estar relacionado con el ingreso de refrigerante al motor o problemas de combustión. En estos casos, es necesario revisar aspectos como el nivel de refrigerante, la temperatura de funcionamiento del motor, el estado de los componentes internos y la posible presencia de refrigerante en zonas donde no debería ingresar.

Humo azul: normalmente está asociado con la quema de aceite dentro del motor. Además del humo, revise si existe un consumo de aceite mayor al habitual. Si necesita completar frecuentemente el nivel sin encontrar fugas externas evidentes, puede existir un desgaste o una falla interna que necesita diagnóstico.

Al arrancar, es normal que el vehículo expulse algo de humo, pero si este persiste, cambia de color o tiene un olor fuerte, es mejor llevarlo a revisión. Foto: pexels

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¿El humo puede hacer que el carro no pase la tecnomecánica?

Sí, el humo del escape puede hacer que un vehículo no pase la tecnomecánica si sus emisiones contaminantes superan los límites permitidos. De acuerdo con CDA Movilidad, al momento de la inspección se mide el nivel de emisiones según las características del vehículo. Si una falla mecánica o de combustión hace que estos valores estén por encima de lo permitido, el vehículo no aprobará la revisión.