¿Qué diferencia hay entre un motor atmosférico y uno turbo?

La principal distinción está en la forma en que el aire entra a los cilindros para que se produzca la combustión. Foto: Mazda

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Los motores de los carros han evolucionado para ofrecer mejores prestaciones y aprovechar mejor el combustible. En ese cambio, los motores turboalimentados han ganado terreno, aunque los atmosféricos siguen presentes en el mercado.

Pero ¿qué hace diferente a cada uno? La principal distinción está en la forma en que el aire entra a los cilindros para que se produzca la combustión. Según explica Mapfre, mientras el motor atmosférico toma el aire directamente del ambiente, el turbo utiliza un sistema que lo comprime y lo introduce al motor.

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Para entender mejor esta diferencia, vale la pena conocer cómo funciona cada uno. El motor atmosférico, también conocido como motor aspirado o de aspiración natural, permite que el aire entre a los cilindros por la presión atmosférica, sin recurrir a un turbocompresor. Por su parte, el motor turboalimentado incorpora un turbocompresor que aprovecha la energía de los gases de escape para impulsar una turbina. Esta, a su vez, mueve un compresor que aumenta la presión del aire que entra al motor.

Según explica Mapfre, este proceso permite introducir una mayor cantidad de aire y oxígeno para la combustión. De esta manera, el motor puede generar más potencia sin necesitar necesariamente una cilindrada mayor. Pero ojo: esto depende del diseño del vehículo y de la manera en que se conduzca.

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Los motores de los carros han evolucionado para ofrecer mejores prestaciones y aprovechar más el combustible. Foto: Lamborghini

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¿Cuáles son las diferencias entre un motor atmosférico y uno turboalimentado?

De acuerdo con Kroftools, empresa especializada en el desarrollo y la distribución de herramientas y equipamiento profesional para talleres automotrices, una de las principales diferencias entre el motor atmosférico y el motor turboalimentado está en la relación entre cilindrada y potencia. Como ejemplo, la fuente señala que un motor diésel atmosférico de 2 litros puede producir 110 caballos de potencia, una cifra que también puede alcanzar un motor diésel turboalimentado de 1,6 litros.

Además de esta relación entre tamaño y potencia, hay otras diferencias.

Mantenimiento: los motores atmosféricos tienen una mecánica más sencilla porque no incorporan los componentes adicionales del sistema de sobrealimentación. Esto puede facilitar algunas labores de mantenimiento. Por su parte, los motores turbo requieren cuidados específicos, especialmente en aspectos como la lubricación y los cambios de aceite.

Rendimiento: los motores turboalimentados ofrecen más potencia y torque sin aumentar demasiado la cilindrada. Los atmosféricos, en cambio, necesitan un mayor número de revoluciones para alcanzar su máxima potencia, aunque esto depende de las características de cada motor.

Los motores atmosféricos ofrecen una entrega de potencia más progresiva, mientras que los turboalimentados pueden proporcionar un mayor torque a bajas o medias revoluciones. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Consumo: en cuanto al combustible, no hay un ganador absoluto. Influyen factores como la cilindrada, la potencia, el tráfico y la forma de conducir. Un motor turbo puede consumir menos en determinadas condiciones, pero si se exige mucha potencia, su gasto también puede aumentar.

Fiabilidad: la mecánica más sencilla de un motor atmosférico puede facilitar su mantenimiento. Sin embargo, esto no significa que sea siempre más fiable que uno turboalimentado. La durabilidad depende del diseño del motor, la calidad de sus componentes y el mantenimiento que reciba.

Comportamiento al conducir: los motores atmosféricos dan una respuesta más progresiva al acelerar, mientras que los turboalimentados proporcionan un mayor torque a bajas o medias revoluciones.