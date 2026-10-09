¿Qué es el ralentí de un carro y por qué es importante?

Esta velocidad se mide en revoluciones por minuto (RPM) y permite que el motor permanezca encendido y listo para volver a moverse sin que sea necesario mantener el pie sobre el acelerador.

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Cuando un carro está detenido, pero su motor permanece encendido sin que el conductor presione el acelerador, se encuentra en ralentí. Es una situación habitual, por ejemplo, cuando se espera en un semáforo, se hace una parada momentánea o se permanece estacionado con el vehículo encendido.

De acuerdo con los expertos de Geotab, empresa especializada en telemática y gestión de flotas vehiculares, el ralentí es el mínimo de revoluciones a las que puede funcionar el motor sin apagarse cuando el vehículo está detenido y el conductor no está acelerando.

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“El ralentí es crucial porque permite que el motor y sus componentes funcionen correctamente cuando el carro no está en movimiento”, explican desde Geotab.

Por eso, conviene prestar atención si, con el carro detenido, las revoluciones están más altas o más bajas de lo habitual, o si suben y bajan de manera irregular. Estas variaciones pueden provocar vibraciones, hacer que el motor se apague o ser una señal de que algo no está funcionando correctamente.

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¿Qué problemas puede generar un ralentí inadecuado?

Un ralentí irregular no siempre significa que el vehículo tenga una falla grave. Sin embargo, ignorar durante mucho tiempo ciertos síntomas puede terminar afectando el funcionamiento del motor. Según Geotab, entre los problemas relacionados con un ralentí inadecuado se encuentran:

Mayor consumo de combustible: cuando el motor permanece en un ralentí elevado, puede gastar más combustible de lo necesario y reducir la eficiencia del vehículo.

cuando el motor permanece en un ralentí elevado, puede gastar más combustible de lo necesario y reducir la eficiencia del vehículo. Mayor desgaste del motor: un ralentí demasiado alto, bajo o inestable puede contribuir al desgaste de algunos componentes, entre ellos las válvulas y los cilindros.

un ralentí demasiado alto, bajo o inestable puede contribuir al desgaste de algunos componentes, entre ellos las válvulas y los cilindros. Fallas en el motor: si el problema no se identifica y corrige, puede estar relacionado con fallas más serias, como inconvenientes en el sistema de encendido o de combustible.

Desde Geotab destacan que el mantenimiento preventivo puede ayudar a detectar a tiempo un ralentí inadecuado y evitar que una anomalía termine convirtiéndose en una reparación de mayor costo.

El ralentí es el mínimo de revoluciones a las que puede funcionar el motor sin apagarse cuando el vehículo está detenido y el conductor no está acelerando el carro. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Mitos y verdades sobre el ralentí

Una de las preguntas más frecuentes es si un carro consume combustible cuando permanece encendido en ralentí. La respuesta es sí. Según el portal especializado Renting Finders, un motor en ralentí puede consumir entre 0,5 y 0,7 litros de combustible por hora, dependiendo del tipo de motor y del carburante. Este consumo puede aumentar cuando se utiliza el aire acondicionado.

También es falso que bajar una cuesta con el carro en ralentí permita ahorrar combustible. Desde Renting Finders señalan que esta práctica, además, puede ser peligrosa, porque el vehículo no cuenta con el freno motor, que ayuda a controlar la velocidad en este tipo de pendientes.

Otro mito está relacionado con los carros diésel. No es necesario mantenerlos durante varios minutos en ralentí antes de comenzar a conducir. De acuerdo con los expertos, unos 20 segundos son suficientes para alcanzar la temperatura adecuada antes de circular.