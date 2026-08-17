¿Quién tiene prioridad en una intersección sin señalización?

El artículo 70 del Código Nacional de Tránsito define quién tiene la prelación en las intersecciones. Foto: Pexels

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No todas las intersecciones tienen semáforos o señales de Pare y Ceda el paso. En esos cruces, los conductores deben conocer las reglas de prelación establecidas en el Código Nacional de Tránsito para saber quién puede avanzar primero y evitar accidentes.

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¿Quién tiene la vía en una intersección sin señalización?

El artículo 70 del Código Nacional de Tránsito establece que, en las intersecciones donde no hay señalización —excepto en las glorietas—, tiene prelación el vehículo que se encuentre a la derecha.

Por ejemplo, si dos vehículos llegan al mismo tiempo a un cruce sin señales, cada conductor debe verificar qué vehículo se aproxima por su lado derecho y darle el paso.

Esta regla busca que las decisiones en la vía sean más previsibles y evitar que cada conductor interprete por su cuenta quién debe avanzar primero. No respetarla puede aumentar el riesgo de choques, especialmente de tipo lateral.

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Otras reglas de prelación que debe conocer

El mismo artículo también contempla otras situaciones que pueden presentarse en las vías:

El vehículo que gira a la derecha tiene prelación.

En vías con pendiente, tiene prioridad el vehículo que está subiendo.

El vehículo que continúa de frente tiene prelación sobre el que va a girar.

En una glorieta, tiene prelación el vehículo que ya está dentro y en movimiento.

Si dos vehículos llegan al mismo tiempo, tiene prelación el que está a la derecha.

Quien vaya a girar debe ubicarse en el carril más cercano al sentido del giro y entrar por el carril correspondiente.

De acuerdo con James Jaramillo, intendente del departamento de Caldas, el Código Nacional de Tránsito no contempla una infracción específica por adelantarse en una intersección sin una prelación definida. Sin embargo, explica que este tipo de cruces son poco frecuentes, ya que normalmente la prelación está determinada por señales como Ceda el paso o Pare.

En estos casos sí existen infracciones específicas, como no detenerse ante una luz roja del semáforo, una señal de Pare o no respetar una señal de Ceda el paso.