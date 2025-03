Solo el 12% de los vehículos en Colombia tiene seguro todo riesgo

La baja adopción de estas pólizas se debe a la percepción de bajo riesgo y al costo considerado innecesario. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En enero de 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó una reducción del 3% en las muertes por siniestros viales. No obstante, la siniestralidad sigue siendo elevada, con 732 accidentes en el mes, un promedio de 25 diarios.

Según Fasecolda, solo el 12,2% de los vehículos en Colombia cuentan con un seguro voluntario, pese a la alta siniestralidad. Los motociclistas siguen siendo los más afectados, con la mayor incidencia en muertes y lesionados. Aunque representan más del 60% del parque automotor, apenas el 2,9% dispone de esta cobertura. Además, en julio de 2024, la evasión del SOAT alcanzó el 49%, siendo las motocicletas las de mayor incumplimiento, con un 61%.

César Rodríguez, vicepresidente de Siniestros y Operaciones de HDI Seguros, señala que la baja adopción de estas pólizas responde, en gran parte, a la percepción de que los siniestros son improbables y a la idea de que contratar un seguro representa un gasto innecesario. No obstante, estas coberturas no solo protegen ante accidentes y robos, sino que también incluyen asistencias que pueden prevenir incidentes y minimizar sus impactos.

“En 2023, HDI Seguros atendió más de 26.000 siniestros, de los cuales más de 2.300 derivaron en procesos penales, con una tasa de resolución del 80%. Además, durante la ola invernal de 2024, HDI Seguros indemnizó más de 80 vehículos afectados por inundaciones”, afirma Rodríguez.

El incremento del tráfico, las intervenciones viales en las principales ciudades y las condiciones climáticas adversas han aumentado la probabilidad de siniestros viales. En este contexto, los seguros voluntarios ofrecen coberturas que incluyen grúa, vehículo sustituto, conductor elegido y protección ante desastres naturales, ampliando la asistencia más allá de la reparación de daños. “Fortalecer la cultura del aseguramiento y generar conciencia sobre los riesgos en la vía es clave para aumentar la protección de los conductores y reducir el impacto económico de los siniestros”, señala Rodríguez.

Le sugerimos: ¿Por qué la mayoría de motos no tienen reversa y cómo retroceder correctamente?

¿Qué asistencias ofrece un seguro voluntario?

Las asistencias en un seguro voluntario dependen de la póliza y los riesgos cubiertos, y pueden ayudar a prevenir siniestros. A continuación, Rodríguez destaca las más relevantes:

Conductor elegido: reduce el riesgo de accidentes al evitar que una persona conduzca después de consumir alcohol.

Grúas y asistencia en carretera: cubre el remolque del vehículo y la solución de fallas mecánicas menores.

Carro sustituto: garantiza la movilidad del asegurado en caso de pérdida total del vehículo.

Asistencia en el hogar: incluye servicios de plomería, cerrajería y electricidad, entre otros.

Cobertura en viajes: brinda respaldo ante emergencias médicas o interrupciones inesperadas.

Rastreo satelital: facilita la recuperación del vehículo en caso de hurto, con instalación obligatoria del dispositivo en un plazo determinado. “Dependiendo de la tecnología utilizada, la tasa de éxito puede oscilar entre el 70% y el 90%”, señala Rodríguez.

Le puede interesar: ¿Cómo saber la presión de aire adecuada para las llantas del carro?

Seguro voluntario en Colombia: desafíos y estrategias para su adopción

Camilo Rodríguez, vicepresidente de técnica de auto y precios de HDI Seguros, analiza los factores que influyen en la baja contratación de seguros voluntarios, la evolución de sus costos y las estrategias para fomentar su uso.

Factores que limitan la contratación del seguro voluntario

“La percepción de que ‘a mí no me va a pasar’ o la creencia de que el otro conductor debe asumir la responsabilidad en caso de un accidente son algunas de las razones por las que muchos optan por no asegurarse”, explica Camilo Rodríguez. Además, algunos consideran que estos seguros son innecesarios o costosos, especialmente por la existencia del SOAT.

Otro factor determinante es el desconocimiento sobre la cobertura del SOAT: “muchos creen que este seguro es suficiente porque cubre gastos médicos y funerarios, pero no protege contra daños materiales, hurto o desastres naturales”, señala Rodríguez. En este contexto, el seguro voluntario se convierte en una alternativa, al ofrecer coberturas adicionales como la reparación de accesorios.

Evolución de los costos y factores que los determinan

El sector asegurador ha optimizado la forma en que establece las tarifas para seguros de los carros. “Hoy en día, los precios se calculan con base en múltiples variables, como la marca, modelo y tipo de combustible del vehículo, así como la edad, historial de siniestros y ciudad de circulación del conductor. Esto permite fijar tarifas más precisas y justas”, explica.

Estrategias para fomentar la cultura del aseguramiento

Según Camilo Rodríguez, para fomentar la adopción del seguro voluntario, varias aseguradoras han diversificado sus canales de venta e implementado planes de pago y opciones de inspección virtual, agilizando el proceso y facilitando el acceso a los conductores.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.