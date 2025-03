Tesla pierde su atractivo en China

Tesla enfrenta otro problema: la demanda. Las ventas de autos en general en China se están desacelerando. Foto: EFE - FILIP SINGER

Tesla está siendo aplastada en China, su mercado más importante fuera de Estados Unidos y uno que había dominado durante años.

Cuando Liu Jie, de 32 años, decidió adquirir un auto eléctrico en octubre, Tesla era una de sus principales opciones. Sin embargo, luego de probar varios coches chinos, se decidió por un sedán deportivo de Xiaomi, una firma mejor conocida por sus celulares, hervidores de agua y aspiradoras robot.

“Xiaomi está más de moda”, dijo Liu la semana pasada en Pekín. “Para mí, Tesla es un poquito normal. Puedes ver el Model Y de Tesla en todas partes”.

No es personal, dijeron los compradores. Tesla sigue siendo considerada como una marca importante, y Elon Musk, su director ejecutivo, es admirado en China. Pekín extendió la alfombra roja cuando él puso la primera piedra de la primera fábrica de la empresa en el extranjero en Shanghái. A Musk se le atribuye el mérito de haber activado la industria local china de vehículos eléctricos.

Sin embargo, ahora ese mercado es una encarnizada competencia de los rivales chinos. Los conductores chinos que alguna vez acudieron en masa a Tesla ahora escojen cada vez más las marcas locales que ofrecen coches más eficientes y con mejor tecnología, a veces a la mitad del precio.

BYD, el gigante de los vehículos eléctricos y el mayor rival de Tesla, vendió 481.318 coches en los dos primeros meses de este año, más de tres cuartas partes más de lo que vendió en el mismo periodo del año pasado. Tesla vendió 60.480 vehículos en los dos primeros meses del año, un descenso del 14 por ciento respecto al año pasado.

Las ventas de Tesla en China se desploman mientras el fabricante de automóviles enfrenta las críticas provocadas por el papel de Musk como asesor del presidente Donald Trump a cargo de recortar el gasto federal. Tesla perdió alrededor de una cuarta parte de su valor en el último mes porque los inversionistas han evitado sus acciones.

La amenaza que BYD representa para Tesla en China se ha estado gestando durante años. En los últimos tres años, BYD ha vendido alrededor de un millón de autos más por año. En parte, su popularidad se debe a que sus vehículos son más baratos. También ha ayudado que, a veces, los gobiernos locales orientan los negocios en la dirección de la empresa.

Pero una crisis inmobiliaria y una desaceleración generalizada de la economía de consumo han afectado los hogares, lo que ha mermado el apetito de la gente por comprar, dificultando las cosas para todos los fabricantes de automóviles. La situación se ha vuelto tan grave que hace un año el gobierno comenzó a ofrecer subsidios para que los consumidores cambien sus autos viejos. La semana pasada, el gobierno incrementó los incentivos. Las empresas nacionales se han beneficiado de estos subsidios, pero Tesla también.

Incluso en medio de la desaceleración económica, aún existe un mercado para los coches de lujo para quienes puedan pagarlos. Liu, quien tenía un presupuesto de alrededor de 41.000 dólares, dijo que el Tesla habría sido una opción de lujo asequible en comparación con el Xiaomi SU7 Max de 41.305 dólares que compró. Y mientras Tesla ofrece un préstamo a cinco años sin intereses, Xiaomi no ofrece ningún tipo de financiación.

Muchos conductores chinos también están dispuestos a pagar más por tecnología avanzada como la conducción autónoma, un área en la que Tesla se ha quedado rezagada porque el gobierno ha retrasado la introducción por parte de la empresa de tecnología similar o mejor.

Pero Tesla enfrenta otro problema: la demanda. Las ventas de autos en general en China se están desacelerando.

Las políticas destinadas a remplazar los vehículos de alto consumo de gasolina por eléctricos han sido de ayuda. En ciudades como Shanghái y Pekín, los propietarios de automóviles pueden cambiar sus coches viejos por nuevas unidades y obtener un subsidio de casi 2100 dólares. En algunos concesionarios Tesla, los empleados han creado una pared con fotos de los autos que los compradores han entregado a cambio, que van desde Porsches y Mercedes hasta uno que otro auto chino.

Pero cambiar un coche viejo por uno nuevo suele ser cosa de una sola vez.

Para muchos concesionarios, cada vez es más difícil vender el coche que sea. “Hace dos años todo estaba bien, pero ahora el mercado está saturado”, dijo Chen Jiaming, vendedor de un concesionario FAW-Volkswagen de Shanghái, una colaboración del Grupo Volkswagen con el grupo estatal FAW.

Chen trabaja en el “Bloque de Vehículos de Nueva Energía”, ubicado en el sótano de un centro comercial cerca del parque Zhongshan de Shanghái. Este espacio, que antes era una zona de venta de comida, se transformó hace tres años cuando los vehículos eléctricos empezaron a despegar en China.

Algunos de los 12 concesionarios en el sótano del centro comercial ya se han ido. Un día reciente entre semana, las luces en sus locales estaban apagadas. Una hilera de máquinas iluminaba otro espacio vacío. Para evitar que el concesionario FAW-VW cerrara, el centro comercial le dio siete meses de alquiler gratis, dijo Chen.

“Creo que la competitividad de Tesla en China solo durará los próximos dos o tres años, como máximo”, dijo Chen, quien posee un BYD. La tecnología de conducción de Tesla ya no es de vanguardia en comparación con sus rivales locales, añadió.

Tras años de presionar al gobierno, el mes pasado finalmente se permitió a Tesla ofrecer una versión de su tecnología Autopilot a los conductores chinos. La función está un paso por debajo de la función de conducción autónoma completa disponible para los conductores de Tesla en Estados Unidos. Los conductores que quieran acceder a la actualización de software necesaria en China tienen que pagar 8800 dólares más.

Los compradores más jóvenes prefieren las marcas chinas, dijo Xia Lifang, un empleado que trabaja en el concesionario cercano de Arcfox, un fabricante chino de coches eléctricos. Tesla y BYD siguen siendo las marcas más confiables en China, dijo, pero las personas nacidas en las décadas de 1990 y 2000 están más abiertas a probar nuevas marcas.

“Nuestro coche se ve mejor que los de Tesla”, dijo Xia con una sonrisa. Y añadió: “Podrías comprar dos de nuestros coches por el precio de un Tesla”.

