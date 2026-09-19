Una nueva generación de vehículos Renault y Geely tomará forma en Brasil

El Geely EX5 EM-i Super Hybrid, el híbrido cuya producción inició en Brasil en los primeros días de septiembre. / Cortesía Renault – Martin Colombet

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Una nueva inversión por parte de Renault Geely do Brasil en el Complejo Ayrton Senna (São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) buscará que el lugar se posicione como uno de los principales, más modernos y versátiles centros industriales en América Latina. Entre sus objetivos clave se encuentra la fabricación de vehículos electrificados, como híbridos totales, enchufables (PHEV) y 100 % eléctricos.

El anuncio tuvo lugar en el complejo el 15 de septiembre, y se confirmó que serán 319 millones de euros que reforzarán la cooperación entre los fabricantes francés y chino en el país carioca, implementada para acelerar el desarrollo de ambas marcas al fabricar vehículos de cero y bajas emisiones en Brasil.

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Vale la pena señalar que Renault Geely do Brasil se estableció el 3 de noviembre de 2025, cuando Geely adquirió una participación del 26,4 % de Renault do Brasil. En ese momento, la inversión fue de 580 millones de euros, lo que, sumado a los 319 anunciados, eleva la cifra total a 899 millones de euros.

“Las inversiones anunciadas fortalecen nuestras capacidades industriales, amplían nuestro portafolio y consolidan el Complejo Industrial Ayrton Senna como uno de los principales centros regionales de producción de vehículos electrificados”, señaló el presidente y CEO de Renault Geely do Brasil, Ariel Montenegro, durante el anuncio.

Mayor tecnología en la planta… y en los vehículos

Con la reciente inversión, Renault Geely do Brasil inicia un ciclo que incluye la producción de un nuevo vehículo Renault en 2027. El producto sería un electrificado que se desarrollaría con la plataforma GEA, o Global Intelligent Electric Architecture.

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El nuevo vehículo de la marca del rombo sería, además, el primero que se desarrollaría en Brasil dentro del plan estratégico FutuREady, anunciado en 2026 con el eslogan “convertir una historia de éxito en un sistema de éxito”.

FutuREady incluye cuatro pilares: crecimiento, tecnología, excelencia y confianza. Dentro de ellos se encuentran objetivos como el de lograr 36 nuevos lanzamientos para 2030 y ofrecer servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo.

Ahora bien, la plataforma GEA, presente en el nuevo vehículo de Renault que se fabricará en el Complejo Ayrton Senna, tiene la flexibilidad para operar como un ecosistema que reúne conectividad, IA, software, entre otros elementos. Puede ser pilar de vehículos eléctricos, híbridos y de rango extendido.

La misma plataforma se encuentra en el Geely EX5 EM-i Super Hybrid, el híbrido cuya producción inició en Brasil en los primeros días de septiembre. Según el fabricante, el vehículo iniciará su lanzamiento comercial antes de finalizar el 2027.

De igual forma, Renault Geely do Brasil confirmó que en diciembre iniciará la producción del primer eléctrico que despachará el complejo. Se trata del compacto cero emisiones Geely EX2. El vehículo cuenta con una carrocería tipo “hatchback” y funciona con la plataforma GEA.

“Más que lanzar nuevos productos, estamos preparando nuestras operaciones para el futuro, combinando las fortalezas de las marcas Renault y Geely para ofrecer a los clientes brasileños tecnologías de vanguardia producidas localmente y que cumplan con los más altos estándares de calidad y competitividad, desde vehículos de combustión interna con tecnología flex-fuel hasta vehículos híbridos, flex-híbridos y totalmente eléctricos. Este nuevo capítulo es posible gracias al compromiso y la experiencia de los hombres y mujeres que trabajan cada día en nuestras plantas y en nuestra red de concesionarios”, concluyó Ariel Montenegro.

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La operación de Renault Geely do Brasil marca un hito en la historia de la industria automotriz en América Latina. Inicia un capítulo con la consolidación de una marca de tradición en la región, como Renault, y la expansión de una marca china, como Geely.

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