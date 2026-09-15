Es natural envidiar a tus amigos

Siempre supo que la envidia es uno de los pecados capitales. El libro de Proverbios dice: “El corazón apacible es vida para la carne; mas la envidia carcome los huesos”. Por lo general, me siento afligida, no en paz.

Como mujer de mediana edad que está satisfecha con sus decisiones de vida, me da vergüenza la frecuencia con la que envidio cosas que veo en Instagram: los contratos editoriales de otros autores. Vacaciones en los Dolomitas. He envidiado a personas que juegan mahjong, y ni siquiera quiero jugar mahjong.

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Sin embargo, vivir con otros humanos hace que la envidia sea imposible de evitar. “Las comparaciones sociales son necesarias para aprender a vivir en grupo”, dijo Stacy S. Kim, científica social y autora del libro de próxima publicación Envy . “Y cuando nos comparamos, inevitablemente miramos hacia arriba”, a los que les va mejor o tienen más, dijo. El problema es que “no examinamos nuestra envidia”, añadió. “Nos sentimos avergonzados, y por eso la descartamos”.

Los psicólogos sostienen que la envidia no tiene que ser negativa. Podemos usarla de manera constructiva. Kim señaló que en su natal Corea, hay otra palabra para la emoción que connota motivación en lugar de resentimiento. “La envidia no es solo desear”, dijo. “Es una campana de alarma que te muestra lo que es importante para ti”.

En lugar de hundirte en la amargura y la autocompasión, vale la pena intentar convertir la envidia en una herramienta para un cambio positivo. Así es como puedes empezar.

Ve más allá de la superficie

Cuando nos detenemos a examinar nuestra envidia, descubrimos el “profundo deseo que está incrustado en ella”, dijo Steven J. Sandage, profesor de Psicología de la religión y Teología en la Universidad de Boston.

Tu envidia podría resaltar algo que te tome por sorpresa. “Tal vez no sabías que te importaba o valorabas esta cosa, pero el tirón de la envidia te envía un mensaje”, dijo W. Gerrod Parrott, profesor de Psicología en la Universidad de Georgetown que estudia las emociones.

Kim dijo que envidiaba las hermosas cocinas de sus amigos. Sin embargo, lo que realmente valoraba era cocinar rápido y de forma eficiente, y su cocina anticuada la demoraba. Su solución no fue una remodelación. Fue una freidora de aire.

Evita la malicia

Los expertos distinguen entre la envidia benigna y la maliciosa: querer algo en contraposición a desearle el mal a la persona que lo tiene. (¡Culpable! ¿Cuántas veces he juzgado en silencio a alguien más exitoso que yo?). Esta última es más corrosiva para nuestro bienestar, dijo Parrott.

Tendemos a envidiar a las personas que son similares a nosotros, dijo Kim: el colega que consiguió el ascenso, el otro padre de familia con una vida aparentemente más impecable. Puede resultar muy satisfactorio identificar a un némesis y sentir una pequeña emoción cuando esa persona tropieza. Desafortunadamente, la alegría por el mal ajeno “no tiene grandes beneficios espirituales o emocionales”, dijo Sandage. Lo mismo ocurre con ser mezquino.

Toma nota de lo que puedes emular, ya sea una habilidad que muestra tu colega o una rutina de ejercicios. “Pero no lo convertirás en una competencia”, dijo Parrott. “Si tu único objetivo es hacerlo mejor que la otra persona, estarás en una cinta de correr interminable”.

Y practica la empatía tanto como sea posible. “Ayuda a no idealizar las vidas de otras personas”, dijo Sandage. “Miramos a alguien y pensamos: ‘Ay, eso es simplemente perfecto’”. Todos sabemos que detrás de una foto seleccionada con cuidado hay una vida desordenada.

Cuéntaselo a un amigo

Examinar tu envidia puede hacer aflorar otras emociones difíciles: el duelo por no tener la relación que imaginaste, la vergüenza por no poder alcanzar un determinado objetivo de salud. Encuentra amigos de confianza oa un profesional con quien procesar tus sentimientos, sugirió Sandage. “La envidia en sí puede sentirse vergonzosa”, que es por lo que rara vez hablamos de ella, dijo.

Deja que los demás te ofrezcan perspectiva y te recuerden las cosas buenas de tu vida. Pero ten en cuenta que “no es un simple cambio de actitud de la envidia a la gratitud”, dijo Sandage. “Es posible que primero necesites personas que puedan sentarse contigo en los espacios oscuros”.

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Finalmente, comprendí la importancia del mahjong. Tenía razón en que no quería aprender a jugar. Lo que extrañaba eran las reuniones regulares con amigos cercanos. Eso es algo en lo que puedo trabajar, y que tal vez valga la pena envidiar.

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