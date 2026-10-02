Uno de los principales datos está en el paso a la educación media: solo el 75,4 % de los estudiantes que cursan noveno continúa de manera ininterrumpida en décimo. Es decir, cerca de uno de cada cuatro no sigue esa trayectoria de forma continua.

Bogotá quiere cambiar la manera en que los estudiantes cursan los últimos dos años del colegio. La Secretaría de Educación presentó un nuevo marco para actualizar la educación media, en medio de cifras que muestran dificultades en la transición entre noveno, décimo y once.

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1 de cada 4 estudiantes no pasa de noveno a décimo: así buscan cambiar la educación media

Las cifras también muestran dificultades dentro de los últimos grados. En 2024, de 53.178 estudiantes matriculados en noveno, 1.184 desertaron. Además, 1.516 de los 52.574 alumnos que estaban en décimo no llegaron a cursar grado once al año siguiente.

A esto se suma que, según la Secretaría, alrededor del 4 % de quienes llegan a once no logra graduarse.

¿Qué cambiará en los colegios?

Frente a este panorama, el Distrito presentó el Marco para la Actualización de la Educación Media, una hoja de ruta que busca modificar aspectos curriculares, pedagógicos y organizacionales de los grados 10.º y 11.º.

La apuesta contempla reorganizar el tiempo escolar, implementar estrategias de nivelación y recuperación de aprendizajes y promover clases que conecten los contenidos con problemas y situaciones del mundo real.

También busca ampliar las alternativas de formación de acuerdo con los intereses de los estudiantes y reforzar el acompañamiento socioemocional y la orientación para tomar decisiones sobre educación superior y trabajo.

“A lo que estamos apuntando es que todos los estudiantes que transiten por la educación media cuenten con un proyecto de vida que ellos hayan construido, que sea sólido, que lo reconozcan y que los ayude a continuar en su trayectoria educativa o laboral”, señaló Julia Rubiano, secretaria de Educación.

Actualmente, 393 de los 412 colegios públicos de Bogotá ofrecen educación media.

Solo el 43 % actualizó sus currículos

Otro de los retos está dentro de los propios colegios. Según cifras de la Secretaría de Educación, apenas el 43 % de las instituciones públicas con educación media realizó un proceso de actualización curricular entre 2024 y 2026.

El Distrito reconoce, además, que Bogotá ha implementado durante las últimas dos décadas cinco apuestas distintas alrededor de la educación media. Según la Secretaría, ninguna fue continuación de la anterior ni fue evaluada antes de la llegada de la siguiente.

La nueva política busca recoger esas experiencias y establecer una orientación común, aunque su aplicación variará dependiendo de las condiciones y avances de cada institución.

¿Cómo se implementará?

El cambio no llegará simultáneamente ni de la misma manera a todos los colegios. La implementación tendrá cinco etapas: alistamiento, instalación, activación, estructuración e institucionalización.

El avance entre cada fase dependerá de resultados verificables en cada institución.

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Los colegios también deberán conformar un Equipo Líder de Media, integrado por directivos, docentes y orientadores. Con esto, la Secretaría busca que los cambios no dependan de una sola persona y puedan mantenerse ante eventuales cambios de personal.

Los retos también están en Saber 11

Los resultados académicos son otro punto que la estrategia pretende atender. El promedio histórico de las pruebas Saber 11 entre 2015 y 2025 muestra mejores resultados relativos en Lectura Crítica, con 54,16 puntos, y Matemáticas, con 52,59.

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Las mayores oportunidades de mejora aparecen en Inglés, con un promedio de 51,79; Ciencias Naturales, con 51,39, y Ciencias Sociales y Ciudadanas, con 50,16.

Con la nueva hoja de ruta, el Distrito busca que los dos últimos años del colegio no funcionen únicamente como el cierre de la educación básica, sino como una etapa de preparación para lo que viene después de la graduación, ya sea continuar estudiando o ingresar al mundo laboral.

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