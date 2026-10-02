 

Publicidad

En menos de un minuto, decenas de personas se colaron en Transmilenio: esto se sabe

Las cámaras captaron el ingreso masivo por accesos no autorizados en la estación Madelena. Según Transmilenio, el grupo luego bloqueó el servicio en la calle 13 con carrera 32.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Las cámaras de Madelena registraron a decenas de personas entrando sin pagar. TransMilenio vinculó al grupo con un posterior bloqueo del servicio.
Las cámaras de Madelena registraron a decenas de personas entrando sin pagar. TransMilenio vinculó al grupo con un posterior bloqueo del servicio.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Decenas de personas ingresaron sin pagar el pasaje a la estación Madelena de Transmilenio, sobre la Autopista Sur, durante la mañana de este jueves 1 de octubre. El ingreso masivo quedó registrado en las cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En el video se observa a un grupo que accede al sistema por sitios no autorizados en un corto periodo. Las publicaciones que acompañan la grabación presentan cifras distintas: algunas hablan de más de 100 personas y otras de más de 60. Lo cierto es que todas cometieron una contravención a la norma en menos de un minuto.

Desde la empresa Transmilenio confirmaron la evasión, aunque en su comunicado no precisó el número de involucrados.

Del ingreso irregular al bloqueo

La empresa señaló que, mediante verificaciones desde su Centro de Control, estableció que el grupo posteriormente participó en un bloqueo del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32.

“Se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio”, informó la entidad.

Transmilenio rechazó estos comportamientos por sus efectos sobre la operación y los riesgos para quienes utilizan el transporte público. También sostuvo que el respeto a la manifestación pacífica debe coexistir con el cuidado de la infraestructura y la seguridad de los pasajeros.

Van 621 eventos que afectan la operación

El caso ocurre en un año en el que Transmilenio contabiliza 621 eventos con afectaciones al servicio. De ese total, 435 corresponden a plantones, 130 a movilizaciones y 56 a novedades de alto impacto, que incluyen situaciones operativas o de orden público.

El balance reúne distintas causas de interrupción y no corresponde exclusivamente a hechos de evasión o vandalismo.

La entidad llamó a respetar las normas de ingreso y a cuidar los bienes públicos. Además, reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de cultura ciudadana para mejorar las condiciones de viaje de sus usuarios.

Lea más: Conductor de Transmilenio protagoniza pelea con usuario en un articulado: esto se sabe

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Colados de Transmilenio

Colados en Transmilenio

En menos de un minuto

Ingreso masivo sin pagar en Madelena: TransMilenio vincula al grupo con un bloqueo

más de 60 personas se colaron en TransMilenio

más de 60 personas se colaron en TransMilenio: esto se sabe del caso

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

TM

Transmilenio
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Camilo(3yl69)Hace 16 minutos
    Desde hace mucho tiempo transmilenio tiene conocimiento de los innumerables colados todos los días en Madelena pero el gerente no hace nada, entonces nos traslada los pasajes a los que pagamos el servicio, y los honorables Concejales bien y los policías y guardas de seguridad de la estación de Madelena mirando para otro lado mientras se cuelas.
  • ricardo(jp03a)Hace 38 minutos
    las autoridades deberian tener la potestad de dispararles, son una plaga
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido