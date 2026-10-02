En el video se observa a un grupo que accede al sistema por sitios no autorizados en un corto periodo. Las publicaciones que acompañan la grabación presentan cifras distintas: algunas hablan de más de 100 personas y otras de más de 60. Lo cierto es que todas…

Decenas de personas ingresaron sin pagar el pasaje a la estación Madelena de Transmilenio, sobre la Autopista Sur, durante la mañana de este jueves 1 de octubre. El ingreso masivo quedó registrado en las cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En menos de un minuto, decenas de personas se colaron en Transmilenio: esto se sabe

En el video se observa a un grupo que accede al sistema por sitios no autorizados en un corto periodo. Las publicaciones que acompañan la grabación presentan cifras distintas: algunas hablan de más de 100 personas y otras de más de 60. Lo cierto es que todas cometieron una contravención a la norma en menos de un minuto.

Publicidad

Desde la empresa Transmilenio confirmaron la evasión, aunque en su comunicado no precisó el número de involucrados.

🚨¡EL COLMO!



¿Cuántos colados cuentan ustedes en este video?



Literalmente una avalancha de ladrones en la estación Madelena que defraudan a @TransMilenio. pic.twitter.com/45PTcEc4Fe — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) October 1, 2026

Del ingreso irregular al bloqueo

La empresa señaló que, mediante verificaciones desde su Centro de Control, estableció que el grupo posteriormente participó en un bloqueo del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32.

“Se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio”, informó la entidad.

Transmilenio rechazó estos comportamientos por sus efectos sobre la operación y los riesgos para quienes utilizan el transporte público. También sostuvo que el respeto a la manifestación pacífica debe coexistir con el cuidado de la infraestructura y la seguridad de los pasajeros.

Van 621 eventos que afectan la operación

El caso ocurre en un año en el que Transmilenio contabiliza 621 eventos con afectaciones al servicio. De ese total, 435 corresponden a plantones, 130 a movilizaciones y 56 a novedades de alto impacto, que incluyen situaciones operativas o de orden público.

El balance reúne distintas causas de interrupción y no corresponde exclusivamente a hechos de evasión o vandalismo.

La entidad llamó a respetar las normas de ingreso y a cuidar los bienes públicos. Además, reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de cultura ciudadana para mejorar las condiciones de viaje de sus usuarios.

Lea más: Conductor de Transmilenio protagoniza pelea con usuario en un articulado: esto se sabe