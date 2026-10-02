En menos de un minuto, decenas de personas se colaron en Transmilenio: esto se sabe

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Decenas de personas ingresaron sin pagar el pasaje a la estación Madelena de Transmilenio, sobre la Autopista Sur, durante la mañana de este jueves 1 de octubre. El ingreso masivo quedó registrado en las cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.
En el video se observa a un grupo que accede al sistema por sitios no autorizados en un corto periodo. Las publicaciones que acompañan la grabación presentan cifras distintas: algunas hablan de más de 100 personas y otras de más de 60. Lo cierto es que todas cometieron una contravención a la norma en menos de un minuto.
Desde la empresa Transmilenio confirmaron la evasión, aunque en su comunicado no precisó el número de involucrados.
Del ingreso irregular al bloqueo
La empresa señaló que, mediante verificaciones desde su Centro de Control, estableció que el grupo posteriormente participó en un bloqueo del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32.
“Se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio”, informó la entidad.
Transmilenio rechazó estos comportamientos por sus efectos sobre la operación y los riesgos para quienes utilizan el transporte público. También sostuvo que el respeto a la manifestación pacífica debe coexistir con el cuidado de la infraestructura y la seguridad de los pasajeros.
Van 621 eventos que afectan la operación
El caso ocurre en un año en el que Transmilenio contabiliza 621 eventos con afectaciones al servicio. De ese total, 435 corresponden a plantones, 130 a movilizaciones y 56 a novedades de alto impacto, que incluyen situaciones operativas o de orden público.
El balance reúne distintas causas de interrupción y no corresponde exclusivamente a hechos de evasión o vandalismo.
La entidad llamó a respetar las normas de ingreso y a cuidar los bienes públicos. Además, reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de cultura ciudadana para mejorar las condiciones de viaje de sus usuarios.
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Camilo(3yl69)•Hace 16 minutosDesde hace mucho tiempo transmilenio tiene conocimiento de los innumerables colados todos los días en Madelena pero el gerente no hace nada, entonces nos traslada los pasajes a los que pagamos el servicio, y los honorables Concejales bien y los policías y guardas de seguridad de la estación de Madelena mirando para otro lado mientras se cuelas.
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ricardo(jp03a)•Hace 38 minutoslas autoridades deberian tener la potestad de dispararles, son una plaga