Asimismo, se han registrado 83.137 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, presentándose en…

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que permite denunciar con más insistencia la deuda pendiente de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de octubre se han registrado 135 feminicidios en el país, con especial preocupación en los departamentos de Guaviare, Tolima, Guainía y Meta.

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25N en Bogotá: Estas son las actividades y marchas programadas

Asimismo, se han registrado 83.137 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, presentándose en mayor medida (teniendo en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes) en Bogotá, Boyacá, Tolima y Cundinamarca.

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Precisamente, la capital no es ajena a las violencias basadas en género. Según registros de la Secretaría de la Mujer, durante este año se han registrado 51 asesinatos de mujeres, de los cuales 11 fueron tipificados como feminicidios.

Con el fin de denunciar estos casos y exigir su erradicación, en la capital se tienen programadas distintas actividades y manifestaciones:

Evento cultural con reivindicaciones: ‘Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N’

Hora: 12:00 m.

12:00 m. Punto de encuentro: Plaza Fundacional de Bosa, carrera 80I con calle 61 sur, localidad de Bosa.

Marcha: ’25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer’

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Punto de encuentro: Universidad Nacional de Colombia, calle 26 con carrera 34, localidad de Teusaquillo.

Universidad Nacional de Colombia, calle 26 con carrera 34, localidad de Teusaquillo. Destino: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, localidad de La Candelaria.

Niñas y mujeres diversas de Usme

Hora: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Lugar: CDC Julio Cesar Sánchez (Calle 91sur#4c-26)

Encuentro de mujeres por la autonomía, el arte y la transformación colectiva de las violencias

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Parque Country Sur canchas, carrera 11A#30B-10sur Rafael Uribe Uribe

💜 Del 20 al 29 de noviembre, las 20 localidades de Bogotá se suman al #25NUnLegadoUnFuturo con arte, encuentros y movilizaciones por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias.



📍 Consulta la programación y súmate a las actividades en tu localidad. pic.twitter.com/CUdrHqH1jL — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) November 21, 2026

Feria de servicios y mural participativo por una vida libre de violencias

Viernes 27 de noviembre, 10:00 a. m.

📍 Hall de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional

Del 23 al 27 de noviembre, te invitamos a participar en la Feria de Servicios y Actividades en la Plaza Central #BogotaUNAL, una semana para encontrarnos, conocer los servicios #UNAL y sumarnos a las actividades de sensibilización y prevención de las violencias. #25N 💜 pic.twitter.com/WBE8CH2yYZ — Sede Bogotá – Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) November 24, 2026

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