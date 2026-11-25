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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que permite denunciar con más insistencia la deuda pendiente de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de octubre se han registrado 135 feminicidios en el país, con especial preocupación en los departamentos de Guaviare, Tolima, Guainía y Meta.
Asimismo, se han registrado 83.137 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, presentándose en mayor medida (teniendo en cuenta la tasa por cada 100 mil habitantes) en Bogotá, Boyacá, Tolima y Cundinamarca.
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Precisamente, la capital no es ajena a las violencias basadas en género. Según registros de la Secretaría de la Mujer, durante este año se han registrado 51 asesinatos de mujeres, de los cuales 11 fueron tipificados como feminicidios.
Con el fin de denunciar estos casos y exigir su erradicación, en la capital se tienen programadas distintas actividades y manifestaciones:
Evento cultural con reivindicaciones: ‘Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N’
- Hora: 12:00 m.
- Punto de encuentro: Plaza Fundacional de Bosa, carrera 80I con calle 61 sur, localidad de Bosa.
Marcha: ’25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer’
- Hora: 3:00 p. m.
- Punto de encuentro: Universidad Nacional de Colombia, calle 26 con carrera 34, localidad de Teusaquillo.
- Destino: Plaza de Bolívar, calle 11 con carrera Séptima, localidad de La Candelaria.
Niñas y mujeres diversas de Usme
- Hora: 8:00 a. m.
- Lugar: CDC Julio Cesar Sánchez (Calle 91sur#4c-26)
Encuentro de mujeres por la autonomía, el arte y la transformación colectiva de las violencias
- Hora: 8:00 a. m.
- Lugar: Parque Country Sur canchas, carrera 11A#30B-10sur Rafael Uribe Uribe
Feria de servicios y mural participativo por una vida libre de violencias
Viernes 27 de noviembre, 10:00 a. m.
📍 Hall de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.
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antonio(7747)•25 de noviembre de 2026 – 10:22Por favor inviten a estas manifestaciones y marchas a Sandra Ramirez, conocida en las filas de las farcs como Griselda Lobo.