El espacio, denominado Bronx D. C. ‘Tejiendo territorios’, ofrecerá 19 servicios gratuitos de 10 entidades distritales. Entre su oferta se encuentran orientación psicosocial, asesoría jurídica, formación, rutas de empleo y…

En medio de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres (25N), Bogotá inauguró este martes 24 de noviembre una nueva Manzana del Cuidado en el sector del antiguo Bronx, en la localidad de Los Mártires. Se trata de la número 28 en la ciudad y la segunda en esta localidad.

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El espacio, denominado Bronx D. C. ‘Tejiendo territorios’, ofrecerá 19 servicios gratuitos de 10 entidades distritales. Entre su oferta se encuentran orientación psicosocial, asesoría jurídica, formación, rutas de empleo y emprendimiento, además de actividades de bienestar y respiro para las personas cuidadoras.

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La nueva Manzana funcionará en el edificio de la Alcaldía Local de Los Mártires, en la calle 9 #15-64, y ampliará la cobertura institucional hacia sectores como Voto Nacional, La Sabana y La Pepita.

¿Por qué se abrió una nueva Manzana del Cuidado en Los Mártires?

Las cifras de la localidad permiten dimensionar la demanda de estos servicios. Según la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado de 2021-2022, en Los Mártires se identificaron 12.748 personas cuidadoras, de las cuales 10.264 eran mujeres.

A esto se suman los indicadores relacionados con las violencias basadas en género. Durante el primer semestre de 2026, los equipos de la Secretaría de la Mujer realizaron 922 atenciones en Los Mártires a través de servicios relacionados con situaciones de violencia. Para septiembre de ese año, la tasa de atenciones superaba las 5.000 por cada 100.000 habitantes.

La investigación ‘Datos que cuentan, vidas que importan’, publicada en 2025 por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), también ubicó a Los Mártires entre las localidades con mayores tasas de violencia intrafamiliar contra mujeres, con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

💜 Bogotá abre las puertas a #TejiendoTerritorios, su #ManzanaDelCuidado número 28 y la segunda de la localidad de Los Mártires.



Un espacio con servicios gratuitos de atención psicosocial, asesoría jurídica, formación y bienestar. #25NUnLegadoUnFuturo #CuidarNosUne pic.twitter.com/Gk0jCgMvlL — Secretaría de la Mujer (@secredistmujer) November 24, 2026

Otro indicador que llama la atención es el de violencia psicológica: el 23 % de las mujeres de Los Mártires manifestó haberla sufrido durante los cuatro meses anteriores a la medición de la Línea Base del Sistema Distrital de Cuidado, frente al 9 % registrado en Bogotá. Se trató de la proporción más alta entre las 20 localidades.

Además, el 46 % de las mujeres que habían tenido pareja durante los 24 meses anteriores reportó conductas de control, frente al 30 % del promedio de la capital.

¿Qué servicios ofrecerá la nueva Manzana del Cuidado?

La oferta contempla acompañamiento para mujeres que necesiten orientación frente a situaciones de violencia, asesoría jurídica y atención psicosocial. También tendrá alternativas de formación y fortalecimiento de la autonomía económica mediante rutas de empleo y emprendimiento.

A través de las actividades de bienestar y respiro, el espacio busca que las personas cuidadoras puedan disponer de tiempo para sí mismas, mientras acceden a oportunidades de formación y acompañamiento institucional.

La apertura de esta sede se suma a la red de Manzanas del Cuidado que funciona en diferentes localidades de Bogotá, un modelo distrital que busca reconocer y redistribuir las labores de cuidado, que históricamente han recaído principalmente sobre las mujeres.

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