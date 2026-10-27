90 mil hogares en Bogotá ya cuentan con internet gratis: ¿cómo saber si es beneficiario?

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En Bogotá, miles de hogares aún tienen dificultades para estudiar, trabajar o hacer trámites por falta de internet, situación que afecta, en especial, a familias de estratos 1 y 2 y zonas rurales.
Según la Encuesta Multipropósito 2021 del DANE y la Secretaría de Planeación, el 19,3 % de los hogares no cuenta con conexión y el 65 % de los desconectados pertenece a los sectores más vulnerables.
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Para atender esta situación, el Distrito avanza con el programa Conexión Social, Bogotá me conecta, que busca llevar internet gratuito a estas familias, un programa en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). De acuerdo con la Alcaldía, 90 mil hogares ya cuentan con internet gratis y la meta para 2027, será conectar a 110.000 más. De manera paralela, también han entregado más de 1.700 computadores, de los 9 mil proyectados.
En el balance, el Distrito destacó la plataforma Conéctate y Crece, dirigida a personas mayores de 14 años, que busca fortalecer su autonomía en el entorno digital, desde la realización de trámites y la comunicación hasta el acceso a oportunidades de formación y empleo.
¿Quiénes pueden acceder?
El programa está dirigido a hogares que cumplan con los siguientes requisitos:
- Ser de estratos 1 y 2
- Estar clasificados en los niveles A1 a C9 del Sisbén
- Vivir en localidades priorizadas: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy
- Contar con cobertura de red ETB
La selección se realiza con criterios técnicos y sociales definidos por la Secretaría de Integración Social, con el fin de priorizar a las familias más vulnerables.
Inscripción: solo por canales oficiales
Las autoridades advirtieron que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios ni tramitadores.
La inscripción y las consultas deben hacerse únicamente por los canales oficiales:
- Página web: www.conexionsocialbogota.com
- Línea telefónica: 601 3714000, opción 4
El Distrito pidió a los ciudadanos desconfiar de cualquier persona que solicite dinero o datos por fuera de estos medios.
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