90 mil hogares en Bogotá ya cuentan con internet gratis: ¿cómo saber si es beneficiario?

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Según la Encuesta Multipropósito 2021 del DANE y la Secretaría de Planeación, el 19,3 % de los hogares no cuenta con conexión y el 65 % de los desconectados pertenece a los sectores más vulnerables.

En Bogotá, miles de hogares aún tienen dificultades para estudiar, trabajar o hacer trámites por falta de internet, situación que afecta, en especial, a familias de estratos 1 y 2 y zonas rurales.

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Para atender esta situación, el Distrito avanza con el programa Conexión Social, Bogotá me conecta, que busca llevar internet gratuito a estas familias, un programa en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). De acuerdo con la Alcaldía, 90 mil hogares ya cuentan con internet gratis y la meta para 2027, será conectar a 110.000 más. De manera paralela, también han entregado más de 1.700 computadores, de los 9 mil proyectados.

En el balance, el Distrito destacó la plataforma Conéctate y Crece, dirigida a personas mayores de 14 años, que busca fortalecer su autonomía en el entorno digital, desde la realización de trámites y la comunicación hasta el acceso a oportunidades de formación y empleo.

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¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido a hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser de estratos 1 y 2

Estar clasificados en los niveles A1 a C9 del Sisbén

Vivir en localidades priorizadas: C iudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy

Contar con cobertura de red ETB

La selección se realiza con criterios técnicos y sociales definidos por la Secretaría de Integración Social, con el fin de priorizar a las familias más vulnerables.

Inscripción: solo por canales oficiales

Las autoridades advirtieron que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios ni tramitadores.

La inscripción y las consultas deben hacerse únicamente por los canales oficiales:

Página web: www.conexionsocialbogota.com

Línea telefónica: 601 3714000, opción 4

El Distrito pidió a los ciudadanos desconfiar de cualquier persona que solicite dinero o datos por fuera de estos medios.

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