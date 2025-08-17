A la cárcel falso guía que usaba fármacos veterinarios para robar a turistas

Entre las víctimas, hasta el momento de su captura, se identificaron ciudadanos italianos, estadounidenses, tailandeses, israelíes y alemanes. Foto: Fiscalía

Un sujeto que se promocionaba en redes sociales como guía turístico para extranjeros en Bogotá fue capturado en las últimas horas, luego de que las autoridades comprobaran que todo se trataba de una fachada para drogar y robar a quienes, de manera incauta, solicitaban sus servicios.

De acuerdo con la Fiscalía, Marco Antonio Modesti contactaba a ciudadanos extranjeros interesados en visitar la capital a través de redes sociales. Tras ganarse su confianza, se ofrecía como acompañante para mostrarles la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento de la ciudad. Sin embargo, todo hacía parte de un elaborado plan cuyo objetivo principal consistía en drogar a los viajeros, dejarlos en estado de indefensión y despojarlos de sus pertenencias.

“De acuerdo con las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recopilados, los hurtos ocurrieron en los hoteles donde se hospedaban las víctimas. Allí finalizaban los recorridos ofrecidos por Modesti Cañizalez, quien las convencía de compartir algunos minutos para ofrecerles una bebida adulterada con medicamentos de uso veterinario”, señala la Fiscalía.

Tras ingerir el fármaco, las víctimas perdían el conocimiento, situación que el agresor aprovechaba para robar objetos de valor, dinero en efectivo y realizar cuantiosas transferencias bancarias.

La investigación indica que, hasta el momento, se han documentado hurtos a ciudadanos italianos, estadounidenses, tailandeses, israelíes y alemanes, por un valor que supera los $114 millones.

Las pruebas recopiladas permitieron que un fiscal de la seccional Bogotá le imputara el delito de hurto calificado y agravado. Aunque el acusado no aceptó los cargos, fue enviado a prisión.

