El feminicidio ocurrió el sábado 22 de agosto. María ingresó cerca de las 10:00 a. m. para visitar a William Rafael Martínez Alvarino. Sobre las 12:30 p. m., este avisó funcionarios del Inpec que la había asesinado. Los guardianes lo aislaron y notificaron a la Policía y a la Fiscalía, encargadas de…

La justicia avanza para María Hernández Morales y su familia. La mujer oriunda de San Zenón, Magdalena y madre de tres niños, fue asesinada por su pareja sentimental cuando lo visitaba durante una visita coyungual en la cárcel La Modelo de Bogotá.

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A la cárcel feminicida que asesinó a su pareja durante una visita conyugal en la cárcel

El feminicidio ocurrió el sábado 22 de agosto. María ingresó cerca de las 10:00 a. m. para visitar a William Rafael Martínez Alvarino. Sobre las 12:30 p. m., este avisó funcionarios del Inpec que la había asesinado. Los guardianes lo aislaron y notificaron a la Policía y a la Fiscalía, encargadas de realizar los actos urgentes y recolectar las evidencias.

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De acuerdo con el dictamen médico-legal, María falleció producto de estrangulamiento y sofocación, causados por Martínez. Por si fuera poco, dijo la fiscal, "le causó múltiples lesiones traumáticas, que le produjeron intenso dolor y sufrimiento".

Este sujeto de 45 años se encuentra recluido en La Modelo desde 2018, cumpliendo una condena de 21 años y cuatro meses por tentativa de feminicidio contra hoy la víctima.

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El ataque por el que fue condenado ocurrió en 2015. De acuerdo con el expediente judicial citado por El Tiempo, el hombre agredió a la víctima con un arma blanca y le causó más de 20 heridas en el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen.

La mujer tenía vigente una orden de alejamiento y, tras sobrevivir al ataque, fue trasladada a una casa refugio. Las lesiones le dejaron afecciones permanentes en el rostro y el cuello.

Un ciclo de violencia

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal de la Seccional Bogotá, con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional, lograron establecer que durante los últimos dos años de la relación, Martínez ejerció conductas reiteradas de vigilancia, intimidación y control sobre María Hernández. Entre ellas, le exigía compartir la pantalla de su celular para revisar conversaciones y contactos, así como realizar videollamadas durante las noches y cuando salía de su vivienda para supervisar sus actividades y establecer con quién se relacionaba.

La violencia psicológica era tal que el hoy imputado la humilla, insultaba y la acusaba constantemente de una supuesta infidelidad y consigo, amenazas de muerte si establecía un vínculo con otra persona.

William Rafael Martínez Alvarino, es señalado del feminicidio. Foto: Fiscalía

¿Fallas en los controles?

La muerte ocurrió durante el día, dentro de un pabellón y en medio de una jornada regulada por el Inpec. Estas circunstancias llevaron al Ministerio de Justicia a solicitar una revisión inmediata de las condiciones de seguridad para quienes ingresan como visitantes.

El informe deberá determinar si en el pabellón 13 existían botones de pánico u otros mecanismos de alerta, si estaban funcionando y cuánto tardaron los funcionarios en reaccionar. También tendrá que revisar los procedimientos para identificar situaciones de riesgo durante visitas generales e íntimas.

La entidad pidió evaluar las medidas de protección disponibles tanto para las mujeres privadas de la libertad como para las visitantes. Una vez concluya la revisión, el Gobierno deberá definir los ajustes que aplicará en La Modelo y en otros establecimientos penitenciarios.

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El Inpec no había explicado públicamente cuánto tiempo permanecieron María y el interno sin supervisión, cómo se detectó la emergencia ni qué funcionarios tenían a cargo la vigilancia del lugar.

Fue enviado a la cárcel

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Martínez Alvarino el delito de feminicidio agravado. El procesado aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, adicional a la condena que actualmente cumple.

Entre enero y junio de 2026, la Fiscalía tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que durante el mismo periodo de 2025. Los casos se registraron en Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

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Durante ese semestre, Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio. De ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo, equivalentes al 43,3 % del total.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

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Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado

Casa de Todas

Para atención médica:

USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)

CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud

IPS: Instituciones Prestadoras de Salud

PAPS: Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

URI: Unidad de Reacción Inmediata

CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

Comisarías de Familia en Bogotá

Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

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